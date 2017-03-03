寶寶「斷絕弟妹」天殘腳 老爸「蛋疼」了...

2017-03-03 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書社團《爆料公社》貼出一個讓人看了就能徹底感受疼痛的影片，影片中一位爸爸躺在地上看書，結果自己的兒子竟然爬到上發上對準老爸的命根子跳下，被狠踩的老爸立刻痛到縮成一團側倒在地，光用看的就直冒冷汗。

只要是男生都會特別守護自己的下體，因為即便使被輕輕打到都會痛到不行，一部2015年的「蛋疼」影片被網友分享至《爆料公社》後，又再度引發熱議。影片中的看似才1、2歲的小弟弟用萌萌的動作爬上沙發，但下一秒卻對準爸爸的生殖器跟蛋蛋一躍而下，原本躺在地上淡定看書的老爸被兒子一踩，立刻側倒縮成一團，遭踩當下還發出了「OH！HOHOHO……」的痛苦哀嚎，最後小兒子不知道是不是歉意使然，把爸爸痛到扔地的書撿還遞給老爸，看著兒子可愛的反應，這名老爸好像也無法對他生氣。

不少網友紛紛留言：「斷絕弟妹來爭寵」、「抖了一下」、「如果剛好是成人雜誌……悲劇了」、「還好兒子已經生了」、「狗與小孩都是男人的痛！（護）」、「最難過的是媽媽……」、「老爸表示：當初真該把你射在牆上……」