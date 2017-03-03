單車環島新路線！汐止基隆河沿岸自行車道完工
2017-03-03 15:17
〔記者林欣漢、吳昇儒／新北報導〕基隆河沿岸自行車道完工！喜歡騎單車環島的民眾騎到汐止之後，將可以選騎沿著基隆河畔沿途欣賞美景，不用再沿著原有的環島一號線行經新台五路及大同路等車流量較大的道路也較為安全。新北市議員沈發惠今也會同市府人員到現場勘查，並騎上單車體驗新的自行車道，也將與基隆市政府協調，未來將如何將該自行車路線銜接到基隆。
沈發惠表示，自行車道從汐止五堵火車站往上游延伸至基隆河左岸台鐵五堵貨場與基隆市交界處的長興街二段附近，長度約2公里。該工程向體育署爭取補助經費，於去年開工，路線經過鐵路改建工程局周圍曾遇到用地取得問題，幸經協調後順利完工。
沈發惠指出近年來不斷向中央爭取基隆河畔自行車專用道，希望車道能再往北延伸至基隆，目前只剩最後一哩路。但銜接基隆端因地形因素有不同方案，新北市府希望從舊隧道銜接基隆，可打造成懷舊特色風格意象；基隆市府方案則是蓋新橋梁銜接基隆河段自行車道串聯計劃，北北基完成銜接後總長可達50公里。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （影音）去了台灣和中國… 休傑克曼返美只提台灣
- 辛龍到底有沒有中樂透 淡水店家爆內幕！
- 蓋達證實 二號首腦在敘遭美空襲擊斃
- 潘維剛到黨中央踢館 要求放寬老黨員補繳黨費規定
- 《藝想天開 嘆為觀紙》全球最大規模摺紙展
- 大稻埕教會旁建大樓 憂破壞歷史景觀
- （贈票）《她其實沒那麼壞》 訃聞建立忘年友誼
- 日本LPGA》大金蘭花盃首日 蔡佩穎、姚宣榆並列第7
- 自由開講》又一國棄守同性專法 法務部勿陷小英於不義
- 被網友質疑錢花光了... L小姐怒譙江蕙
- 國1遊覽車、大貨車4車相撞 1人無呼吸心跳
- 永采烘焙坊退費首日 老闆仍未現身
- 司法部長與俄國接觸掀波 川普表態力挺
- 民進黨裡最可怕的人是誰？時力發言人說是他
- 樂天挺薩德 中國網民揪團砸店
- 通緝犯勒斃女模 竟把死者手錶轉送給女友
- 藍色電影夢》英倫情人：音樂的書寫
- 休息室DIY影片流出 正妹空姐被起底
- 清泉崗案還有237人未驗尿 空軍：受訓或婚假
- 錫價漲 昇貿去年EPS挑戰2.5元
- 男友離婚7年了！樂基兒否認當小三
- 師大附中職員揮刀 同窗驚爆校方抓內鬼搞垮他
- 本學期未到校上課和註冊 女模閨密恐遭退學
- 【朵朵小語】主權
- 男賊中午偷面膜 被逮辯稱夢遊
- 洗劫女模棄屍怕曝光 凶嫌還假傳簡訊報平安
- 龍潭、八德、大園農會選舉 兩派暫分高下
- 病死雞就地掩埋 湖口鄉民要求清走
- 房思瑜清新撇步 百搭白上衣
- 22歲女模被勒斃 外衣完整但內衣褲被脫掉
- 西甲》托雷斯頭部重摔 隊友即刻救援保命（影音）
- 新竹泡綿工廠深夜惡火 現場全面燃燒
- 綠委要求公開車撞測試 交部神回：怕消費者無法解讀
- 南韓21年孵一蛋 原想容納6萬人
- 師大附中承認違法使用地下室
- 全球IDC市占率 敦泰要搶過半
- 自由廣場》治安和軍紀
- 雞胸肉+青蔬鮭魚 NBA球星最愛健康特餐
- 安麗盃》「大眼妹」周婕妤三連勝提前晉級 范育瑄逆轉勝
- 培英市場開發案 規劃17層公宅
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：單車環島新路線！汐止基隆河沿岸自行車道完工
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分