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單車環島新路線！汐止基隆河沿岸自行車道完工

2017-03-03  15:17

〔記者林欣漢、吳昇儒／新北報導〕基隆河沿岸自行車道完工！喜歡騎單車環島的民眾騎到汐止之後，將可以選騎沿著基隆河畔沿途欣賞美景，不用再沿著原有的環島一號線行經新台五路及大同路等車流量較大的道路也較為安全。新北市議員沈發惠今也會同市府人員到現場勘查，並騎上單車體驗新的自行車道，也將與基隆市政府協調，未來將如何將該自行車路線銜接到基隆。

沈發惠表示，自行車道從汐止五堵火車站往上游延伸至基隆河左岸台鐵五堵貨場與基隆市交界處的長興街二段附近，長度約2公里。該工程向體育署爭取補助經費，於去年開工，路線經過鐵路改建工程局周圍曾遇到用地取得問題，幸經協調後順利完工。

沈發惠指出近年來不斷向中央爭取基隆河畔自行車專用道，希望車道能再往北延伸至基隆，目前只剩最後一哩路。但銜接基隆端因地形因素有不同方案，新北市府希望從舊隧道銜接基隆，可打造成懷舊特色風格意象；基隆市府方案則是蓋新橋梁銜接基隆河段自行車道串聯計劃，北北基完成銜接後總長可達50公里。

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  • 新北市議員沈發惠今日到新建好的自行車到試騎，並將與基隆市府研議銜接方案。（記者林欣漢攝）

    新北市議員沈發惠今日到新建好的自行車到試騎，並將與基隆市府研議銜接方案。（記者林欣漢攝）

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