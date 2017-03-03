被爆規避加班費！ Comebuy惡劣作法曝光...

2017-03-03 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕連鎖飲料店Comebuy驚爆勞資爭議，2名離職員工今於台灣工人先鋒協會陪同下，召開記者會，指控公司強迫員工簽署合約，透過「假承攬」方式，將上班第9小時起的加班時數，轉移至威顧集團，藉此規避《勞基法》中的加班費給付相關規定。媒體報導，目前勞動部已要求北市府勞動局徹查，首次協調會將於6日舉行。

綜合媒體報導，1名自2016年6月起，在政大店打工的阮同學表示，工作時間經常超過8小時，但從未領到加班費，更可惡的是，今年年初突接總公司長沂國際（Comebuy）通知，要求需與第3方公司簽署僱傭契約，每日工作時間若超過法定正常工時，從第9小時起，加班時數將轉移至威顧集團，這樣一來，Comebuy就無需支付加班費。

另名自2016年9月起，在信義區旗艦店「Comebuy tea」擔任正職的王先生表示，除和阮同學簽下同樣的僱傭契約，過年期間公司也未依規定，給付員工雙倍薪，連加班費都改以「抽成」方式計薪；王先生也說，他所任職的旗艦店，要求正職員工每月需排班198小時（每天9小時、每月22天），未達標就會扣薪，但超時加班，卻沒有加班費，非常不公平。

Comebuy所屬的長沂國際實業有限公司回應，將全面檢討疏失，不斷調整直至符合一例一休新制規定，同時也會全面輔導，要求加盟主切記遵守法規。