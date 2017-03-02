國圖南館不來 屏東菸廠規畫南島藝術園區
2017-03-02 20:30
屏東菸廠將整體規畫。（記者羅欣貞攝）
〔記者羅欣貞／屏東報導〕國家圖書館南部分館確定落腳台南新營，屏東縣當初爭取的預定地屏東菸廠，縣府將朝打造南島藝術園區等博物館群的概念，進行整體規畫。
位於屏東市民生路與歸仁路間的屏東菸廠，1936年因應日治時期菸葉專賣政策興建，佔地近4公頃，後因廢止專賣制度、進口菸品競爭等因素，菸葉產量減少，菸廠於2002年關廠；屏縣原來向中央爭取，盼在屏東菸廠設置國圖南館，雖然最後由台南獲選，但佔地廣闊又有歷史意義的菸廠，縣府仍積極規畫活化。
菸廠的24棟廠房倉庫，皆為鋼筋混泥土建築，其中鍋爐室、菸葉除骨加工區、菸葉複薰加工區、中山堂等四棟，在2010年被登錄為歷史建築；屏縣府文化處表示，為了方便整體規畫，將於本月27日的文資審查委員會中，提報將菸廠全區依歷史建築及其相關附屬設備全部保留，以爭取國有財產署將管理權撥用縣府。
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