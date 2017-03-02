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義核廢料傾倒台灣海域？ 原能會公開解密文件

義大利核廢料傾倒台灣海域疑雲今於原能會公眾參與平台成焦點。圖為核廢料示意圖。（資料照，鄭麗君辦公室提供）

2017-03-02  18:00

〔記者楊綿傑／台北報導〕義大利核廢料傾倒台灣海域疑雲今於原能會公眾參與平台成焦點，原能會指出，根據目前所取得之解密資料，應可排除義國媒體報導核廢料傾倒台灣海域的可能，不過也發現蘇澳有沉船，會與相關部會繼續調查。

原能會今召開「公眾參與平台」第4次座談會，討論議題包括核電廠環境輻射監測管制及全民監督、「外傳核廢料傾倒台灣海域案初步調查」報告案及討論等。原能會雖已於日前公開初步調查報告，但環團批評原能會並未取得原始文件做判讀就做結論。原能會出示已陸續取得59件文件，以及相關判讀過程。

原能會說，依據資料看來，義大利軍情局依據當時的情資，推測義商柯梅利歐成立的ODM公司可能知道北韓透過當年台電北韓案獲利2億2700萬美金，經由與北韓的友好關係，說服北韓政府以支付2億2700萬美金作為酬勞，請ODM公司協助處理20萬桶核廢料。

原能會說，當年台電北韓案最終並未執行，義國軍情局上述推測後來是沒有的，應該沒有外傳20萬桶放射性核廢料傾倒於台灣海域的事情。

但在義大利有關海洋傾倒物的資料中則發現，有一名污點證人透露有三艘船曾沉沒於地中海，但事實上其中兩艘是於他國被解體，另一艘於台灣蘇澳外海沉沒，但是船上是否有核能廢棄物，目前無法掌握。後續還會再與環保署與交通部確認。

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  • 原能會今召開公眾參與平台會議。（記者楊綿傑攝）

    原能會今召開公眾參與平台會議。（記者楊綿傑攝）

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