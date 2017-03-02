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台大論文造假案愈滾愈大 立委要楊泮池停職

台大論文造假案愈滾愈大，立委陳宜民今天質詢時要求教育部應該介入，命台大校長楊泮池停職接受調查。（記者林曉雲攝）

2017-03-02  12:53

〔記者林曉雲／台北報導〕曾是高雄醫學大學副校長、立委陳宜民今天質詢時關注台大論文造假案，陳宜民質疑台大校長楊泮池是球員兼裁判，又有被調查者張正琪出面指控楊泮池要她閉嘴，楊泮池還適任校長嗎？要不要停職？台大的調查結果應該被承認嗎？教育部是否要介入作特別處理？教育部應命楊泮池停職接受調查。但教育部長潘文忠答詢時僅表示，台大的調查是台大認定，教育部複審已啟動，嚴正處置。

被解聘的台大教授郭明良，之前就是接陳宜民的高雄醫學大學副校長一職，陳宜民也數次針對台大教授郭明良論文造假案質詢，昨天也特地到教委會質詢此事。

陳宜民在質詢時屢逼潘文忠表態。陳宜民表示，張正琪出面指責楊泮池要她閉嘴，他不是幫張正琪說話，但顯然楊泮池被質疑其黑手伸入整個調查過程，教育部應該要介入，要求楊泮池先停職以接受調查。

不過陳宜民再怎麼逼潘文忠，潘文忠答詢時仍重申表示，教育部已啟動複審，教育部絕對會嚴正處置。但潘文忠沒有回答楊泮池是否應該停職接受調查一事。

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