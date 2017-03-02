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外勞被囚14年有隱情？ 他質疑「賺飽才告雇主」

「筌聖老家」工廠日前傳出涉嫌軟禁印尼移工長達14年，但桃園市就業服務商業同業公會理事長黃杲傑不認同，他認為這些外勞的待遇沒有這麼糟。（圖截自YouTube）

2017-03-02  11:35

〔即時新聞／綜合報導〕高雄岡山「筌聖老家」食品工廠日前傳出涉嫌軟禁印尼移工阿芳長達14年，引發各界輿論撻伐。但桃園市就業服務商業同業公會理事長黃杲傑卻不認同，他昨天在節目上反駁，其實這些外勞的待遇並沒有這麼糟糕。

昨天（1日）公視《有話好說》節目探討這起案件，當主持人談到這事件時，黃杲傑表示，會發生這種事是市場供需問題，這些非法仲介引進外勞看護工去豆腐工廠工作，變成廠工後底薪2萬1000元，且小月2萬3000元，大月時還有3萬6000元，比起看護工的月薪1萬5840元還來的高。

黃杲傑還說，「筌聖老家」的老闆每個月都會帶外勞去大賣場，每人都給1000元讓他們購物，且加班費還另外計算，甚至還有員工旅遊。他直言今天事情會弄成這樣，就是因為外勞賺了14年想回家，因此就告雇主。

但節目主持人陳信聰提問質疑，沒有付出勞力的仲介每個月抽了外勞3、4千元，但外勞薪水卻只有2萬多，這不就是剝削嗎？黃杲傑回應指出，這些就是非法仲介，政府只會欺負合法仲介，他也譴責非法仲介，但自己也不能代表所有仲介業者。

影片從12:14開始

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