涉論文造假遭解聘 張正琪泣訴：台大校長楊泮池要我閉嘴

涉嫌論文造假案的張正琪教授，今於記者會中喊冤，泣訴台大校長楊泮池等高層要她閉嘴。（記者簡榮豐攝）

2017-03-02 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕台大教授郭明良團隊論文造假風波持續延燒，遭解聘、撤銷教授證書的張正琪，今於記者會中泣訴，自己是政治鬥爭下的犧牲者、誤入叢林的小白兔與代罪羔羊，痛批這次審議結果背離事實，強調自己沒有造假，卻要被重懲，對她非常不公平。張正琪也自爆，去年11月，台大校長楊泮池等高層，要她閉嘴。

台大上月24日，針對郭明良論文造假案召開教評會，做出解聘生化科學所教授郭明良、口腔生物科學研究所教授張正琪的決議，張正琪的教授證書也被撤銷，甚至5年內無法再向台大申請教職與研究計畫補助。

《蘋果日報》報導，遭控涉嫌多篇論文造假的第一作者、實際撰寫人張正琪，因對調查結果不滿，今召開記者會指出，台大調查小組、特別委員會不僅未給她適當且充分的答辯機會，違反公平、公正、公開審裡原則，審議判斷也與事實明顯不符。

張正琪指控，最後審議結果輕重失衡、違反比例原則，校方恣意解聘、撤銷教授證書，已扼殺其工作權與生存權，這種「先射箭、再畫靶」的審議結果，她無法接受。張正琪也表示，去年11月，台大校長楊泮池、主秘林達德、副校長郭大維與郭明良等台大高層，要她閉嘴，說他們會處理，別對外發言，不料卻是這樣的結果，控訴黑箱審理不公。

張正琪說，台大教評會共調查17篇論文，認定有4篇造假，主要是圖片造假，但自身在這4篇文章中，不負責實驗、圖片，且其中2篇是第三作者，另2篇則並未參與，遭撤稿的2008年JBC的論文，自己僅是第三作者，卻遭如此重懲，為捍衛個人清白，將依法定程序，進行申覆與行政訴訟。