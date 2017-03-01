8年級生成立「逃圍」 為桃園畫新藍圖

「逃圍」發起人之二的林采鴻（右）、蔡士豪（左），都是從小在桃園長大，希望找出舊市區的不同可能。（記者陳昀攝）

2017-03-01 21:21

［記者陳昀／桃園報導］由一群大學剛畢業的八年級生組成的「桃步走」團隊（https://www.facebook.com/peachdontgo/），經過2年多努力，3月12日將在桃園舊市區成立實驗空間「逃圍」，除了探討、記錄舊市區曾經的繁華與精彩的文史資料，他們還要集結青年返鄉，為舊市區劃設新的藍圖，「逃圍」（Tao-Way）除了字形類似桃園外，更有「突圍」、「突破困境」的意義。

103年暑假，當時還在就讀台大社會系的林采鴻，發起營隊邀請在地青年，以探索桃園的都市發展、外籍移工、環保等議題為起點，2年多來因為持續舉辦活動，逐漸聚集越來越多成員，也在議題的擴散與聚焦中找到方向。

另一名發起人蔡士豪說，「桃步走」成員幾乎都是在桃園長大，但他們聚集後才發現，自己對舊市區的印象，除了沒落外沒有更深入的了解，加上永和市場將發展為捷運綠線G08站，他們決定訪查、記錄，並發揚這裡所擁有的豐富文化及歷史。

林采鴻表示，桃園長期發展工業，藝文、教育等資源相對不足，舊市區就是區域資源相對剝奪的縮影，而在外地求學的經驗，讓他們感受到「離家」的容易和「回家」的困難，勞動條件的惡化、物價與房價上漲問題，都是現代青年所遭遇的困境，但政府都更的大幅變動，卻未必符合青年的需求，因此他們要藉由這個工作空間，聚集不同觀點，突破舊市區沒落與被遺忘的困境，賦予這裡更多元的想像，也給在地青年實現想法的機會。

蔡士豪說，「逃圍」是一處結合共同創作、共同工作的新型態空間，會規劃主題企劃活動、共同創作工作坊、「Know-How」小聚平台及系列課程等，把這座城市的故事繼續說下去。

「逃圍」坐落於桃園區永樂街99號，過去執行企劃、空間營運的支出多為成員自掏腰包，為了繼續營運，他們也在flying V 網路平台（https://www.flyingv.cc/projects/15073）募資，希望志同道合的朋友支持加入。