宜蘭龜山島今起開放登島

2017-03-01 12:29

［記者林敬倫／宜蘭報導］頭城鎮龜山島自去年12月1日封島後，經過3個月的休養，今日正式開放登島，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處表示，每年冬季因東北季風影響，觀光船不適合出海，所以才會固定封島3個月，避免意外發生，開放後，每天可有1800名民眾登島，只要上管理處旅遊網就可申請。

受東北季風影響，每年龜山島都會自12月1日至隔年2月28日封島3個月，去年封島後至今日正式重新開放，東北角風管處表示，由於是第1天開放登島，剛好遇到週3，只受理學術單位申請，因此開放首日沒有遊客登島。

前年龜山島共有11萬6700逾名遊客登島，去年則增加至12萬1200多人，東北角風管處指出，每年的登島人數都在增加，這是因為早期龜山島每天只開放250人登島，去年正式開放到每天1800人，但為了遊客旅遊品質與龜山島的環境，未來沒有增加每天登島人數的計畫。

東北角風管處指出，開放登島後，除了每週3提供學術研究申請登島，未開放外，每天共有8點半、10點半、12點半及下午的2點半4個時段可以登島，島上的401高地每天則僅開放100個名額申請進入，登島要酌收清潔費用100元，購票可至烏石港請船家代購，或至烏石港的管理處服務櫃台，65歲以上長者、身心障礙者及陪伴者1人、持有志願服務榮譽卡的志工或要辦理鄉土及生態教育的機關學校，平日可免繳清潔費。