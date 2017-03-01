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乾冷髒空氣今接近！彭啟明：早晚低溫持續到週五

2017-03-01  10:27

〔即時新聞／綜合報導〕乾冷髒空氣今將接近，氣象達人彭啟明提醒，早晚低溫的情況，將持續至週五清晨。

彭啟明在臉書上表示，今天開始到週五，中部以北天氣變化會很明顯。北部的水氣，上午會逐漸地減少緩和，溫度也會較前兩天回溫一些，北部有機會到20度，中南部可以到 23至25度，東半部雲量仍多，但也有22至24度，但晚上開始，新的一波冷空氣開始南下，從北到南，會逐步受到影響，等到週四凌晨到清晨就會很有感覺，這波屬於偏乾冷，濕度較低，和連假這波水氣多，中部以北較陰沉有雨不大相同。

彭啟明說，這波雖然是偏乾冷，但仍注意清晨夜晚的低溫，大致上，北部都會地區低溫約降到12至14度，但空曠地區，容易受當地風速、雲量及當地地形地物影響，輻射冷卻的程度就有差別，變化頗大，有機會降到接近10度上下，雖是乾冷，但還是會冷；中南部較慢一點降溫，在週四也會有感覺，預計中部13至14度，南部14至15度，冷空氣可能影響到週五清晨，週五還是要留意低溫變化，而週五白天後就會陸續逐漸回溫到週六、日。

彭啟明說， 週日開始，預期可能受到中國南方雲系東移，後面也持續有冷空氣影響，可能到下週一、二都是略不穩定的天氣，這是典型春天鋒面加上冷空氣的特徵。由於這時候南方暖空氣的勢力還沒有構築完成，可能到三月中前，一週一波類似冷空氣南下，加上鋒面雲系的水氣，幾天一次的影響，會讓人覺得乍暖還寒感受會很強烈，大致上不至於跌到非常低的低溫，但還是要留意溫差的變化。

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  • 彭啟明在臉書上表示，今天開始到週五，中部以北天氣變化會很明顯。（圖擷取自彭啟明臉書）

    彭啟明在臉書上表示，今天開始到週五，中部以北天氣變化會很明顯。（圖擷取自彭啟明臉書）

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