| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

跟食人魚一樣恐怖 「魚虎」在日月潭一口咬掉總統魚

2017-03-01  07:35

〔即時新聞／綜合報導〕號稱與食人魚同樣恐怖的強勢掠食性外來種「魚虎」，被發現在日月潭大量繁殖，也有漁民撈捕並移除約1500尾，不過，潭內可能還有至少數萬尾的幼魚，由於日月潭常有民眾下水游泳、更有「萬人泳渡」活動，安全已受到威脅。

《中國時報》報導引述，日月潭區漁會代表葉建興表示，魚虎名稱叫「小盾鱧（Channa micropeltes）」，原產地為南洋或中南半島，滿嘴利牙、強掠食性，一口可以咬掉人類的一個手掌，日月潭水面已經發現被咬死的總統魚、變成兩截的大頭鰱魚屍等飄浮。

葉建興說，魚虎約可長到130至160公分，日月潭發現的重量約10公斤，整個體型如同一位國小學童。

據報導，早在2005年就已被發現過蹤跡，但是，一直到去年9月才發現這魚虎已經繁殖成群，漁民不止展開捕撈，還通報漁會，找尋對策。

廣告
  • 日月潭出現魚虎為害。圖為2015年埔里鯉魚潭被捕獲的魚虎。（資料照，記者佟振國攝）

    日月潭出現魚虎為害。圖為2015年埔里鯉魚潭被捕獲的魚虎。（資料照，記者佟振國攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 日月潭 總統魚 萬人泳渡 魚虎
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：跟食人魚一樣恐怖 「魚虎」在日月潭一口咬掉總統魚


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.