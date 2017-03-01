跟食人魚一樣恐怖 「魚虎」在日月潭一口咬掉總統魚

2017-03-01 07:35

〔即時新聞／綜合報導〕號稱與食人魚同樣恐怖的強勢掠食性外來種「魚虎」，被發現在日月潭大量繁殖，也有漁民撈捕並移除約1500尾，不過，潭內可能還有至少數萬尾的幼魚，由於日月潭常有民眾下水游泳、更有「萬人泳渡」活動，安全已受到威脅。

《中國時報》報導引述，日月潭區漁會代表葉建興表示，魚虎名稱叫「小盾鱧（Channa micropeltes）」，原產地為南洋或中南半島，滿嘴利牙、強掠食性，一口可以咬掉人類的一個手掌，日月潭水面已經發現被咬死的總統魚、變成兩截的大頭鰱魚屍等飄浮。

葉建興說，魚虎約可長到130至160公分，日月潭發現的重量約10公斤，整個體型如同一位國小學童。

據報導，早在2005年就已被發現過蹤跡，但是，一直到去年9月才發現這魚虎已經繁殖成群，漁民不止展開捕撈，還通報漁會，找尋對策。