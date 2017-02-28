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網傳仍用味全奶 路易莎澄清：早已全數下架

2017-02-28  18:05

〔即時新聞／綜合報導〕連鎖咖啡店路易莎日前「換奶風波」才剛落幕，不料今再被爆使用向味全訂製的專屬鮮奶惹議，對此，路易莎今於官網發表聲明，表示網路流傳的牛奶瓶圖，是20日配送、21日已確認全數下架。

路易莎近日被網友爆料，因光泉供貨不穩定，將改與味全簽約，部分消費者揚言抵制、拒喝，店家趕緊發聲明致歉滅火，承諾未來仍將繼續使用光泉鮮乳。然而，今又遭網友PO照質疑，店內所使用的鮮奶，盒外雖印上路易莎咖啡的LOGO，但製造工廠仍是味全，再度掀起波瀾，挨批說謊、騙人。

路易莎咖啡，二度發表聲明，除再三保證今後都會使用光泉鮮乳，而非味全奶，還澄清網路流傳的牛奶瓶為2月18日製造；20日配送至少許門市測試，當晚即決議全面下架；21日已確認所有測試鮮乳下架，同時也在官網發布正式聲明，未來全國門市將繼續使用光泉鮮乳，並徹底執行。

路易莎表示，多年來致力於提供消費者平價、優質的咖啡，懇請網友公平合理對待路易莎，未來若以任何方式散布不實言論，蓄意傷害門市，將「保留法律追訴權」，該店也承諾，未來會善盡企業社會責任，持續做好品質把關。

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  • 路易莎咖啡今又被爆說謊，使用向味全訂製的專屬鮮奶。（資料照，記者黃建豪攝）

    路易莎咖啡今又被爆說謊，使用向味全訂製的專屬鮮奶。（資料照，記者黃建豪攝）

  • 路易莎咖啡發布聲明，指出網傳照片中的牛奶瓶已於20日下架，未來將全面使用光泉鮮乳。（路易莎咖啡提供）

    路易莎咖啡發布聲明，指出網傳照片中的牛奶瓶已於20日下架，未來將全面使用光泉鮮乳。（路易莎咖啡提供）

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