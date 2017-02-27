金門歡慶土地公聖壽 擲筊勝出1年無限次數看電影
2017-02-27 20:48
金門台開歡慶土地公聖壽舉辦擲筊大賽，小朋友真的很用力「擲筊」，讓一旁大人看傻眼。（記者吳正庭攝）
〔記者吳正庭／金門報導〕金門風獅爺福德祠今天舉辦土地公壽誕擲筊奪大獎，985人前往一試手氣，123人連擲3次聖筊，可參加明天決賽，勝出者享有在金獅影城不限場次、免費看1年電影的優惠。
今天是土地公聖壽，台開金門風獅爺商店街福德正神功德會首辦擲筊大賽為土地公暖壽，原訂11時的擲筊大賽，一早吸引民眾大排長龍，希望在俗稱「頭牙」的土地公聖壽日獲得庇佑，從年頭順利、平安到年尾。
台開指出，連擲3次聖筊，可獲台開福袋1個，取得明天決賽權，連擲2次聖筊，可獲1盒鼎泰豐壽桃，擲1次聖筊也可獲10元開運金，就算沒有擲到聖筊，也可獲得土地公版畫1幅。最大獎可在金獅影城免費看電影1年，不限場次。
台開集團董事長邱復生、金門縣副縣長吳成典、祕書長林德恭、立法委員楊鎮浯、議員歐陽儀雄等人，均到場參加祈福，現場有金門公背婆傳統民俗表演，鑼鼓喧天，場面熱鬧。
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