禽流感拉警報 北市公園駐警取締餵食禽鳥
2017-02-27 12:37
〔記者聶瑋齡／台北報導〕禽流感疫情不斷升溫，北市府除實施環境消毒，並要求公園駐衛警加強勸導、取締餵食野鴿禽鳥之民眾，對於不聽從勸導或者曾經勸導卻又重複餵食之民眾，將依法開罰，處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰，以防止民眾隨意餵食禽鳥導致禽流感疫情擴大。
目前在北市某些公園與廣場，仍可看到部分民眾餵食鴿群，甚至還有家長帶著小朋友一邊餵食一邊追逐逗弄野鴿，此舉可能會因此感染禽流感及腦膜炎。
公園處表示， 現已針對轄區內常有野鴿等禽鳥聚集之公園及廣場展開各項防疫措施，例如請環保局協助本處於公園及廣場實施環境消毒，其次研定處理禽鳥屍體sop，並要求公園駐衛警加強勸導、取締違規餵食野鴿禽鳥的民眾，尤其是大安森林公園、青年公園、228和平公園、中央藝文公園、市民廣場、榮星花園、花博公園、大湖公園及承德公園等常出現野鴿聚集之重點公園，公園駐衛警會加強巡邏，一旦發現違規餵食野鴿禽鳥的民眾，就會立即勸導要求改善，對於不聽從勸導或者曾經勸導卻又重複餵食的民眾，將依法開罰。
北市人口密集，人與人接觸頻繁，一旦有疫情發生更會迅速傳染蔓延，公園處呼籲民眾進入公園遊憩時千萬不要因一時興起餵食野鴿，更應避免接觸鴿群或糞便，因為不僅不衛生，更可能會傳染禽流感，而鴿便也是腦膜炎的傳染媒介，若大家都能注意，除可保障自己健康及大眾安全，亦可避免受罰。
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