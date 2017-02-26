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老梅沙灘死亡瓶鼻海豚 將送台大研究室釐清死因

2017-02-26  22:07

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市石門區老梅沙灘今天下午被發現一隻擱淺鯨豚，海巡署二一大隊人員獲報後到場檢視，發現其已死亡，經過專業人員鑑定，該擱淺鯨豚為保育等級列為「珍貴稀有」的瓶鼻海豚，已經成齡，後續將送往台灣大學鯨豚研究室進行學術研究，釐清死因。

該隻死亡瓶鼻海豚為母的成熟體，體長約3公尺，初判其年齡為壯年，軀體完整，體型較為寬胖，疑似有孕在身，外觀無明顯外傷，初步排除人為傷害；由於近日天氣轉變、氣溫驟降、海象不佳，且適逢滿潮期間，都有可能造成鯨豚擱淺，後續檢體將送往台大鯨豚研究室釐清死亡原因。

新北市政府動物保護處長陳淵泉指出，民眾若有發現擱淺或迷航於港口的鯨豚，可撥打海巡服務專線「118」通報，或利用鯨豚24小時救援專線0928-539977告知救援；全台灣的鯨豚皆屬保育類動物，違法獵捕、宰殺或買賣都屬違法行為，依據野生動物保育法最高可處5年以下有期徒刑。

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  • 海巡署二一大隊人員在石門老梅沙灘發現死亡瓶鼻海豚。（海巡署二一大隊提供）

    海巡署二一大隊人員在石門老梅沙灘發現死亡瓶鼻海豚。（海巡署二一大隊提供）

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