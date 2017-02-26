永采血汗續集 前員工再爆：趕人、毀新工作
台中永采烘焙坊再度被前員工爆料。（資料照，記者張菁雅攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台中永采烘焙坊血汗風波延燒，現在又有前員工出面爆料，有次適逢祖母過世，卻被告知，餐飲業沒有喪假，只能請事假，若要離職，日期由老闆決定，如果員工不配合堅持要走，「只要放棄薪資隨時可以走」，更可惡的是，彭老闆還在離職後，致電新公司講她壞話，疑似企圖毀掉工作，挨批「餐飲界張淑晶」。
這名離職女員工在《爆料公社》撰文指出，102年2月到永采工作，5月初祖母過世，向彭大小姐請喪假，對方表示，先把祖母事情處理好，不料，事後卻被「彭小姐的爸爸」找去，告知「餐飲業不成文的規定，沒有喪假這種東西，如果要辦喪事，可以請事假，公司都會准假」。這樣離譜的說法，已違反勞基法，加上種種經驗，讓她決定離職。
然而，當時剛好店內有另名員工也提出離職，與她離職時間相近，因此遭彭大小姐、二小姐反對，並在全員工前嗆聲，「員工的離職日期是老闆決定的，不是員工想走就走，如果沒有人可以接替員工的工作，員工就要做到老闆找到人接替為止」、「如果員工想要在指定的日期離開，也可以，只要放棄薪資隨時可以走」。
永采雖態度惡劣，但這名離職女員工仍提前15天（規定是10天）提離職，但後來收到薪資，果真被扣除喪假的錢，讓她憤而投訴勞工局，要拿回應得薪資與勞退3%。離職後也很快找到新工作，不料，上班1個月後，被主管告知，有人自稱是她前份工作老闆，說她是說謊又不能信任的員工，所幸主管明事理，選擇相信她，「沒有被彭家人所蒙蔽」。
102年7月初，勞資爭議協調會找雙方開協調會，但日期撞到祖母百日法會，致電盼能改期，但永采不同意，於是只得法會後趕緊驅車回台中出席協調會。而會中2位彭女都認為她沒有誠信，不同意合約就不要簽，但合約根本不合理又違法、無效，還懷疑她印假訃聞騙錢，除非出示除戶證明才要還錢，但法定是訃聞即可，當下讓她覺得「這2個人真的應該要下地獄」。
由於永采行徑太誇張，遭調解委員打臉，協調會的結論為永采須補還5天的喪假薪資5000元及勞退3%的金額1895元，合計6895元。沒想到會後不到半小時，卻接到新工作的主管打來，表示彭女又打去告狀，說她排休是要回新竹參加法會，其實是去參加協調會，讓她超傻眼，而且後來要領回應得薪資時，永采不願意付錢，還出動老爸趕人，並寄出存證信函，表明要除戶證明才能領錢，不得已只好去法院申請強制執行，順便去勞工局檢舉她們違反勞基法，網友怒批，這間店真是「欺人太甚」、「這種沒人性的公司，就是要讓他罰一次罰到怕」、「什麼藍帶，我看學到頭腦趴帶」，以及「這兩人就是漠視法律呀，連自己老爸還跳出來護坦女兒？」
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標題：永采血汗續集 前員工再爆：趕人、毀新工作
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