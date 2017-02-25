烘焙坊遭罰最高金額100萬 業者律師：太重了
2017-02-25 22:59
〔即時新聞／綜合報導〕台中市政府勞工局今晚針對永采烘焙坊與實習生的勞資糾紛案宣布，業者違法事實明確，且無改善之意，決定重罰100萬元。受業者委託律師得知後表示，「太重了。」
永采烘焙坊的實習生和員工因不堪超時工作而相繼離職，卻遭業者求償59萬元，雖然業者已在勞資爭議調解時決定放棄求償。但台中市政府勞工局指出，烘焙坊5年來對勞工未善盡照顧、有多次違法紀錄，到目前為止並無改善之意，決定依法重罰業者100萬元。據《中央社》報導，受業者委託的林姓律師表示，罰到最高100萬元，「太重了。」
林姓律師說，雖然勞工局查到業者違反勞基法規定，但依據勞基法規定，裁罰金額是從2萬元起到100萬元。他認為勞工局裁罰最高金額100萬元太重了，他將等收到勞工局裁決書後，再決定下一步。
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