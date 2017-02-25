東海岸攝影學會聯展 盡看鏡頭之美

退休警官黃文彬拍攝三仙台，取名「金色蛟龍」，獲東海岸攝影學會會員聯展銅牌獎。（記者黃明堂攝）

2017-02-25 13:15

［記者黃明堂／台東報導］台東生活美學館主展覽室今天起展出「鏡頭之美」東海岸攝影學會會員聯展，上午舉辦開幕式，展到3月15日。

本次年度會員聯展共有46位會員參展，有88件作品，很多是首次公開展示作品，將各地美景、風土民情盡收在鏡頭下，其中以台東在地風土民情居多，也有台灣，甚至國外美景。

理事長陳麗姿表示，台東縣東海岸攝影學會於2000年創立，迄今已17年，會員人數近百人，遍及各行各業，不乏退休公教警人員。

生活美學館表示，東海岸攝影學會一年一度的會員聯展更是縣內年度藝文盛事，每回的展出，學會會員們都帶回走訪世界各地的感動畫面與台東民眾分享。