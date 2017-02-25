漁船苦命鴛鴦返航 背後原因很心酸…
2017-02-25 06:32
嘉義財號從泰國返航。（記者陳彥廷翻攝）
〔記者陳彥廷／屏東報導〕漁船變「愛之船」，原因其實非常心酸及無奈！遠洋漁業3法去年修法後新作業公告及魚種配額出爐，屏東東港籍漁船嘉義財號郭姓船長認為將大受影響，看淡討海前景，在國外資遣外籍漁工後欲返台，但因1人難以獨自航行，百般無奈下，竟只能由其蔡姓妻子飛到泰國再陪郭男上船，2月9日從泰國出港，如同海上苦命鴛鴦返航，也成為遠洋漁業界首例。
ct3噸級的「嘉」號原於印度洋作業，並以泰國普吉島等港口為基地，主要漁獲為黃鰭鮪及大目鮪，但如今再也「討不下去」，東港漁界全都直指就是因為遠洋漁業3法所造成，原來新作業公告讓該洋區原沒有限制的黃鰭鮪依以往紀錄來限額，但數量竟是半年僅10噸起跳，漁民怒批「逼人走投無路！」
「台灣漁業被漁業署逼入死巷子！」熟悉「嘉」號狀況的洪姓船長太太表示，新法除電子回報和漏報可重罰到3千萬元的誇張、不通情理的法條外，多出的限額更變成壓垮駱駝的最後1根稻草，她估算，一般黃鰭鮪公斤價大小尾從60、90及120元不等，以公斤均價計算，等於半年只能收入90萬元，扣除請外籍漁工的薪水、油錢、食物及漁具整補，根本等於賠錢，也難怪許多印度洋漁船無法在該地生存，準備回家向政府抗議。
「嘉」號返航要花費20天，蔡女雖具船員證，但根本鮮少出海，為了丈夫依然只能為愛走天涯近20天，遠渡印度洋返台，消息在漁界傳開，許多漁民夫婦感同身受，心有不捨，當地代理商目睹苦命鴛鴦出港，更忍不住眼淚，轉頭不敢讓郭氏夫妻見到；現在東琉漁民預計將於27日「嘉」號抵東港時，於東港安檢所為他們接風，更要為討海人發聲，捍衛權益。
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