農民控正新輪胎排廢氣 溪州芭樂遭染黑

2017-02-24 19:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕救救農產品，還我們新鮮空氣。正新輪胎溪州廠因經常排放廢氣，被鄰近居民指控身體有頭暈、噁心現象，更有農民反應種植的芭樂、蔬菜都被廢氣落塵燻黑，導致賣相差，無法賣出好價格，因為多次反應都未見改善，今日上午溪州鄉長黃盛祿、縣議員江熊一楓率領近30位農民，前往正新輪胎溪州廠抗議，希望政府正視污染；環保局今日進場稽查發現，場內製程不符原操作許可內容，將依空汙法裁罰10萬元並限期改善。

正新輪胎為全球最大第九大輪胎工廠，全球有12間生產公司，其中溪州廠創廠30年來爭議不斷，昨日再有農民高舉「反空污，救農民」、「正新排黑煙，污染農作物」等標語前往抗議，希望正新輪胎針對污染農作物提出改善，並在此設置24小時空氣品質監測器，以維護鄉民健康。

農民阿誠表示，在正新輪胎後方種植3分地芭樂園，從2月進入結果期以來，發現園區半數芭樂樹、葉或套袋果實，都沾上黑色落塵，造成無法進行光合作用，影響結果，懷疑是正新輪胎排污所致；鄰田的李姓農婦也表示，正新來後，造成稻榖都被燻得黑黑的，收購價也不好，認為是受正新所害。

黃盛祿指出，溪州鄉空氣品質長期不好，地方民眾也長期反映有臭味，呼籲環保局應依法開罰，並要求正新輪胎公司裝設24小時空污監測系統；江熊一楓說，政府不能只發操作許可證卻置之不理，應嚴審發照並落實監督，給人民一個公道。

正新公司對此回應，自行採驗農民所指落塵，發現芭樂樹上落塵顆粒比較大，廠區煙塵顆粒較小，兩者不相同，也分析落塵成分，疑是有機化肥，應非該廠造成。

環保局指出，正新輪胎公司前年4月、9月曾分別以「未符合許可規定」與「異味汙染物超標」開罰各10萬元；去年二十次檢測中則無違規紀錄，今日稽查，確認廠內製程與許可內容不符，將開罰10萬元並限期改善，而針對民眾質疑污染物，未來會再安排專案檢測；另外正新輪胎製程未符合需設置連續自動監測設施。