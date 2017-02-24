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柯P想推3大運輸系統月票吃到飽 交通局：短期難上路

2017-02-24  15:28

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市長柯文哲去年推捷運月票2500元吃到飽方案，遭轟票價太貴緊急喊卡，今柯文哲主持北市交通會報，再提出「All Pass」吃到飽月票構想，把公車、YouBike和捷運都納入，務必把北市大眾運輸量在2020年衝到70％。但交通局長張哲揚會後受訪坦言，要整合各運輸系統和跨新北、桃園路線，短期內很難上路。

柯文哲說，他週五都會響應綠色運輸日搭公車上班，但很多時候連上班時間「整台公車裡面卻沒有幾個人」，因此若推出吃到飽月票，有可能改善這種現象；柯也認為，現階段接駁公車都是免費，為考量成本就不能廣設，但吃到飽月票推出後，就能增設更多接駁公車。

對此，張哲揚會後受訪時表示，要整合捷運、公車和YouBike不同的收費系統，實際上有些困難要克服，而且捷運、公車都會跨區到新北市，總不能讓拿月票的乘客到新北就下車，如果「乘客到新北就得下車，我就要下台了」，因此這項政策還得研究一段時間才有可能上路。

柯文哲也抱怨，他以前都騎自行車來上班，但信義路紅燈太多，每個紅燈都要等90秒，「騎起來就很怪！」，後來他就改搭20路公車或信義幹線，坐到台北101、世貿一館旁下車再走路到市府，比司機載只慢了7、8分鐘。

另外，目前星期五「綠色運輸日」搭乘公共運輸工具，每搭1次就可獲得1個點數，用以兌換獎品或是悠遊卡儲值金，但柯建議可以改成週五上午6點到9點用悠遊卡搭乘大眾運輸改贈兩個點數，讓更多人週五用大眾運輸通勤，讓週五下班的車潮可以紓緩，但柯也笑說「這個方案（交通局）可以來辯論」，張哲揚會後受訪說，目前方案會執行到三月底，但市長有這樣想法，可以考慮下一階段就來執行。

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  • 為鼓勵民眾多多利用大眾運輸系統，台北市長柯文哲（右）再丟新點子，希望整合公車、捷運、YouBike推出吃到飽月票，交通局長張哲揚（左二）坦承，這個構想短期間難實現。（資料照，記者簡榮豐攝）

    為鼓勵民眾多多利用大眾運輸系統，台北市長柯文哲（右）再丟新點子，希望整合公車、捷運、YouBike推出吃到飽月票，交通局長張哲揚（左二）坦承，這個構想短期間難實現。（資料照，記者簡榮豐攝）

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