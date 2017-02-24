禽流感期間賞鳥危險？專家：風險不高

2017-02-24 14:00

〔記者陳燦坤／雲林報導〕雲林沿海家禽飼養場禽流感疫情頻傳，因候鳥被懷疑是病原傳播管道，現在濕地也聚集不少候鳥，民眾擔心賞鳥有無風險，專家解釋候鳥見到人即飛走，所以風險並不高，但鳥屍不要碰觸。

水林等鄉鎮家禽飼養場一再傳出禽流感疫情，候鳥被指為可能的傳播管道，雲林沿海大片濕地經常棲息大批野鳥，現在又正值候鳥遷徙期，許多喜愛賞鳥的民眾憂心前往濕地會不會遭感染，當地部分民眾也坦言禽流感疫情爆發以來，心裡難免存在被感染疑慮。

台灣生態學會雲林工作站主任陳清圳則解釋，賞鳥感染禽流感的風險不高，在台灣野鳥看到人的蹤跡，馬上嚇得振翅飛走，與民眾接觸機會不高，但若是看到鳥屍或體力衰弱的野鳥應儘可能避開。