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迎百年校慶 壯圍公館國小百名學生早起路跑

2017-02-24  11:42

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣壯圍鄉公館國小今日辦理「百周年校慶系列活動-百人路跑」，小1到小6共100名學生，早上在低溫與微雨的還境下，沿著壯東大排進行路跑活動，低年級跑0.8公里，高年級則跑1.5公里，校方期盼藉此迎接另一個百年的開始；另外，校方為了慶祝校慶，由美術老師曾繁琦獨力完成一幅含有鄉內農漁業特產的壁畫，展現壯圍鄉特色。

今年4月1日就是公館國小的百年校慶，校方特別在校慶前舉辦路跑活動，全校剛好100名學生全部參與，早上8點開始做操熱身。校長彭芳玲表示，100這個數字有很多意思，代表了一世紀，一張考卷的滿分也是以100分表達，這個數字蘊含的圓滿之意，百年校慶是國小全體在校生、畢業生共同的驕傲。

彭芳玲說，配合百年校慶辦理的學生路跑活動，是希望藉由壯東大排優美的風景及自然環境，讓學生一邊跑步一邊欣賞自己所生活的環境，學生們一早就開始準備迎接挑戰，這更象徵學校將迎接另一個百年的開始。

另外，為了慶祝百年校慶，美術老師曾繁琦花了一個半月的時間，獨自完成一幅高3.5公尺，長10公尺的壁畫，畫中有鯖魚、鰻苗、沙馬仔（小螃蟹）、花生、南瓜、西瓜，還有頭城山景及龜山島等壯圍鄉特有的農特產品與人文風景；曾繁琦說，為了這幅畫，他犧牲了自己的寒假假期，但如果學生藉此更加認識壯圍鄉，一切都值得。

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  • 美術老師曾繁琦犧牲寒假假期獨自完成一幅富有壯圍鄉特色的壁畫。（記者林敬倫攝）

    美術老師曾繁琦犧牲寒假假期獨自完成一幅富有壯圍鄉特色的壁畫。（記者林敬倫攝）

  • 槍響後學生們開始起跑，跑最遠的高年級要跑1.5公里。（記者林敬倫攝）

    槍響後學生們開始起跑，跑最遠的高年級要跑1.5公里。（記者林敬倫攝）

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