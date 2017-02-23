港鐵縱火案受傷遊客張欣茹 晚間返抵台灣治療

2017-02-23 22:24

〔記者姚介修/桃園機場報導〕台灣遊客張欣茹在本月10日香港地鐵縱火事件受傷後，經過多日治療病情好轉，已經於晚間送回台灣治療。

張欣茹是這次香港地鐵縱火案中受傷19人中唯一的台灣遊客，台灣駐港機構台北經濟文化辦事處啟動急難救助機制，與港府協商，香港政府同意豁免張欣茹的醫療費用，張欣茹安排今晚搭乘華航CI-916班機返台。

張欣茹所搭乘的班機抵達前，所有醫療人員及救護車就先行至機坪待命，班機靠橋後，相關人員以升降工作車將躺在擔架床上的張欣茹自機艙移至機坪，醫療人員將她推上救護車，在親友陪同下送往林口長庚醫院治療。