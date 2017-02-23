快訊圓夢魔法師 讓愛心飛揚
港鐵縱火案受傷遊客張欣茹 晚間返抵台灣治療
2017-02-23 22:24
〔記者姚介修/桃園機場報導〕台灣遊客張欣茹在本月10日香港地鐵縱火事件受傷後，經過多日治療病情好轉，已經於晚間送回台灣治療。
張欣茹是這次香港地鐵縱火案中受傷19人中唯一的台灣遊客，台灣駐港機構台北經濟文化辦事處啟動急難救助機制，與港府協商，香港政府同意豁免張欣茹的醫療費用，張欣茹安排今晚搭乘華航CI-916班機返台。
張欣茹所搭乘的班機抵達前，所有醫療人員及救護車就先行至機坪待命，班機靠橋後，相關人員以升降工作車將躺在擔架床上的張欣茹自機艙移至機坪，醫療人員將她推上救護車，在親友陪同下送往林口長庚醫院治療。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 張欣茹 港鐵受傷台女張欣茹 中州科大 港鐵縱火案
生活‧本日最多瀏覽
- 咖啡漲到比德、日還貴！PTT星巴克版主號召「拒喝」
- 網上瘋傳台彩造假影片 拍攝者出面道歉
- 友善長者 大里區新增老人運動中心
- 大鵬灣大整修 明年也能直航小琉球
- 交通違規罰款增謠言多 交警隊臉書po動畫阻謠
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日本德仁皇太子全家福 一旁愛子模樣令人震驚...
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 聯發科併立錡傳內線交易 2人交保、11人請回
- 浪琴復刻經典 現代實用精湛
- 《2016年全球人權狀況》仇恨恐懼主宰政治 川普等人被點名
- 王聖文基層做起 任公職25年
- KIMIKO停車場秀肌力引議 網友抓包：P圖
- 女大生騎車撞斷指 警4小時找回縫合
- 苗縣離岸設風電 公聽會挨轟黑箱
- 恆春「好嬸」慘死工寮破案！兇嫌是鄰居
- 中國失最大貿易國寶座 這個國家將取代成世界工廠
- 令人頭痛的掀機車座墊竊賊落網
- 自由開講》放下吧！強勢的你，我
- 張永歆E乳缺席春酒 林真亦露肚救援
- 找伴遊買點數？男含淚：下次再也不敢了！
- 羅志祥緊貼女來賓 愷樂不悅喊報警
- 音樂會募得256萬 捐弱勢團體
- 拆窗不慎從4樓摔下 工人全身多處骨折送醫
- 明辦聽證會 救國團控黨產會違反法律正常程序
- 洪秀柱訪基層 批蔡英文施政無能
- 邵雨薇公開起床萌照 原來女神素顏長這樣
- 鳳林山櫻花遲到 估228連假盛開
- 1月工業生產連6紅 年增2.77％
- 頂新逃漏稅案魏應充判3年 繳328萬免吃牢飯
- 施易男視訊淚睹媽媽斷氣 求媽快來入夢
- W飯店毒趴案 小模父質疑女兒遭強迫餵毒致死
- 房地合一稅收12.4億 6成5申報「0稅額」
- 台微體攜手台中中國附醫 擴大臨床試驗
- 休旅車疑恍神跨雙黃線 騎士遭撞飛墜20米溪谷亡
- 聯發科積極卡位車聯網 車用新晶片第2季供貨
- 棒球基因太強 梅薩之子搶眼
- 軍中不容涉毒 林全下令嚴查清泉崗事件
- 年金改革主戰場 司委會召委民進黨抽得2席
- 台灣跟進日韓週五提早下班？勞動部回應了
- W命案 串出「死亡密碼」
- 有錢買毒沒錢繳房租 無業男棲身醫院公然吸毒
- 黃曉明身高灌水被抓包 實際測量只有XXX
- 芳苑沿海「反共長城」 慘變垃圾坑
- 末代經典賽? 關鍵在美國隊
- 內政部選定嘉南逾800公頃鹽業用地 打造光電專區
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：港鐵縱火案受傷遊客張欣茹 晚間返抵台灣治療
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分