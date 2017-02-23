教召也要一例一休？ 網友：7天只能請5天公假

2017-02-23 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕國防部本月14日推出「召集查詢系統」，引發外界關注，但有民眾卻指出，他將被教召7天，但向人資部門請假時卻被告知只能請5天，另外2天得用自己的休假來服役。勞動部對此回應，教召時是在履行國家義務，不在一例一休規範內，民眾雖無法補休，但能領取國家的薪資給付。

勞部：勞工教召無關一例一休

近日有網友在PTT軍旅板PO文發問，指接到教召令後就向公司的人資室請公假，但卻被部門主管通知，教召7天中只有5天能給公假，其他2天要用自己的休假，不然會不符合一例一休的法規，政府來稽核會出問題，並稱這是致電勞動部得到的答覆，讓他非常無奈。PO文網友說，他雖然也有打去新北市後備指揮部詢問，但也沒什麼結果。

《TVBS》報導，勞動部勞動條件司科長李怡萱指出，勞工去教召並非幫雇主提供勞務，所以不在一例一休規範內，教召的直屬對象應是國防部，不能跟一例一休畫上等號。不過雖然不能補休，但能領取國家的薪資給付。