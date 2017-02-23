強烈東北風影響 18縣市陸上強風特報

受到強烈東北風影響，18縣市發布陸上強風特報。（記者方賓照攝）

2017-02-23 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局下午再度對18縣市發布陸上強風特報！

氣象局表示，受到強烈東北風影響，今天日台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，沿海地區並有較大風浪出現；提醒民眾注意。