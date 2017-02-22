佛心來著！彰化燈會展到25日

彰化燈會除了主燈以外，都是來自全國參加花燈競賽的優秀作品。（記者劉曉欣攝）

2017-02-22 19:35

〔記者劉曉欣／彰化報導〕過了今年台灣燈會在雲林虎尾的精彩登場，但是沒關係，還有最貼心的彰化燈會，讓民眾可以欣賞到25日；彰化市長邱建富表示，歡迎民眾把握時間欣賞兼具創意與創新的燦爛花燈！

邱建富表示，彰化燈會已連續11年舉辦，大都選在元宵節之前就點燈，展期大約為3個星期左右，方便民眾來賞燈；雖然彰化燈會規模不比台灣燈會，但是除了主燈以外，透過「全國花燈競賽」，展出100多件來自各地的璀璨花燈，每年都可以吸引超過10萬人次前來欣賞。

今年彰化燈會以「金雞抱喜」為主題」，從8日展出到25日，展出地點在彰化藝術館，館內外都有作品展出，由於戶外場地就位於台1線道路旁，每晚點燈到10點，都讓路過的人車宛如欣賞最美的花燈饗宴，成為台1線彰化段最美的風景。

不少彰化市民認為，「欣賞花燈，何必遠求」，因為每年的台灣燈會就是擠在人群中看花燈，根本無法好好賞花燈，而台北、高雄兩地的花燈的噱頭多，照樣是人擠人。

雖然彰化燈會規模不大，但都是透過比賽得獎的花燈，照樣很有看頭，最重要的是可以優雅的停下腳步賞燈，而展出地點旁就是停車場，不論開車或是騎機車都很方便，也才能具有賞花燈的品質，尤其是展出時間比較長，才能方便賞花燈。