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人工增雨「嘩啦嘩啦」 石門水庫稍獲解渴

石門水庫上午實施人工增雨後，整個壩區「嘩啦嘩啦」下起雨來。（記者李容萍攝）

2017-02-22  17:34

〔記者李容萍／桃園報導〕水利署昨天召開水情會議宣布新北板新林口、桃園、新竹地區從3月1日實施第一階段限水（即夜間減壓供水），水利署北區水資源局把握今天鋒面接近的機會，上午9點啟動石門水庫施作地面增雨作業，在水庫壩頂燃燒2支「碘化銀」焰劑後，集水區開始下雨，截至下午4點約下了16.9亳米，駐守水庫的北水局人員聽到久違的「嘩啦嘩啦」雨聲，相當開心。

北水局副局長邱忠川表示，中央氣象局預報這波春雨應該有30毫米，換算10毫米的進水量約150萬噸，30毫米約500萬噸，可增加提供供水區約4天的公共用水，由於明天還有降雨的機會，北水局希望老天爺能幫幫忙多下點雨。

邱忠川表示，截至下午4點，石門水庫大壩水位231.95公尺，蓄水量1億0765萬噸，蓄水率還維持5成左右、在53.47％，限水措施仍依原訂計劃施實，包括桃園、板新、新竹地區水情燈號自3月1日起轉為「黃燈」，並實施第一階段限水。

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  • 石門水庫上午實施人工增雨後，整個壩區「嘩啦嘩啦」下起雨來。（記者李容萍攝）

    石門水庫上午實施人工增雨後，整個壩區「嘩啦嘩啦」下起雨來。（記者李容萍攝）

  • 石門水庫上午實施人工增雨後，整個壩區「嘩啦嘩啦」下起雨來。（記者李容萍攝）

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