快失傳的客家髮型 邱菊珍傳授「三把頭」
2017-02-22 15:15
邱菊珍傳授「三把頭」技藝，希望把這項文化一代代傳下去。（記者邱芷柔攝）
〔記者邱芷柔／屏東報導〕早年六堆地區的客家婦女，各個都有「三把頭」綁髮絕技，隨著時代演變，「三把頭」幾乎失傳，在內埔鄉經營髮廊逾半甲子的邱菊珍，從小就看著媽媽、阿婆梳髮，近年不僅到內埔老街、客家文化園區、客家文物館傳授梳髮技藝，更有電影團隊找上她，邱菊珍說，現在會梳三把頭的人都不在了，希望能把這項文化一代代傳下去。
「看髮型就知道這個女人結婚了沒！」從14歲就開始學美髮的邱菊珍說，「三把頭」是已婚婦女的髮型，還沒有結婚的少女則梳兩把頭，年紀再大一點的就會盤髮。
邱菊珍說，「三把頭」就是上面綁一把、中間綁一把、下面綁一把，然後再盤起來，過去客庄婦女習慣留長髮，整理頭髮是每個女人都要會的基本功夫，那時候還沒有橡皮筋，綁髮的帶子沒有彈性，所以梳好後還必須梳上蘆薈，讓髮髻不會掉落。
邱菊珍的好手藝，不僅從19歲開店，至今仍在地方從事美髮工作，還有拍攝以客庄為背景的電影團隊找上她，向她學習傳統髮髻梳整方式，希望真實呈現早年客庄婦女的樣貌。
邱菊珍說，六堆客家婦女最具代表性的形象就是藍衫和「三把頭」髮髻造型，與閩南婦女的螺鬃或龜仔頭等綁法極具差異，雖然聽起來很簡單，但實際梳起來卻相當不容易，雖然現在已經沒有人頂著三把頭出門，但她認為這是六堆婦女獨特文化，從梳髮髻中也展現了客家婦女端莊勤儉的樣貌，只要有人想學，她都願意教。
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