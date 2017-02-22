實勘台中火車站百年前遺構 林佳龍擬原地保存
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中火車站目前正進行鐵路高架化新站2期工程，工程地層下發現應為日治時期車站機關車庫的遺構，台中市長林佳龍今日會勘，因可能是第1代台中車站的遺構，林佳龍表示，以朝原地保存方向努力，將儘速召開文資審議會議討論，並與鐵路改建工程局研究如何克服技術困難，調整相關工程，盼呈現「三代同堂」的百年火車站，展現城市的記憶與資產。
文化局指出，102年台鐵因應台中火車站高架化工程，在站區範圍內發現蘊藏站體附屬結構基礎，初步判斷應屬於1908年日治時期建造，紅磚造機關車庫維修坑道的一部分，長約60公尺左右、寬約1.4公尺，保存狀況較佳，推判有日治時期台中車站機關車庫的初建、廢棄及改建等過程中的遺跡現象。
文化局指出，105年鐵路高架化後得以移除鐵軌，歷經專業考古團隊數月的悉心清理，終於讓遺構重見天日，也證實這段磚造遺構，正是日治初期的機關車庫維修車道遺跡，甚至可能是第一代台中車站的遺構。
文化局表示，這次發現的遺跡現象，兼具歷史價值及學術研究，市府已列為重點保護，並將配合成立專案小組，進行文化資產價值現勘，工程單位也將就全區原地保存、局部保存或全區易地保存等不同方案，提供專案小組評估。
今日林佳龍特地前往勘查遺構現況，並聽取相關簡報，期待尋求各界的建議與協助，以保存這段珍貴的記憶與資產；立法委員黃國書、市議員何敏誠、鄭功進、江肇國、邱素貞等人也到場關心。
交通部鐵工局中工處長謝立德指出，該遺構的地點正好位於興建中的第3月台基地高架柱上，遺構所在之處約占月台工程的1/4到1/5長，約有7根高架柱須架設於上，發現遺構後，相關工程均暫時停工。
林佳龍強調，台中市是一座因火車縱貫線通車而誕生的城市，車站附近的所有遺構，均是「台中身世」的一部分，甚至是台中城市歷史的起源；台中市1905年誕生第一代車站，1917年第二代車站落成啟用，目前的新站則是第三代車站，這中間經過100多年，如若真能共同保存三代車站的歷史軌跡，將是非常珍貴的歷史再現。
林佳龍說，會勘看到城市誕生的起點，心中非常感動，期望三代火車站可以在此共構共存，而尋找歷史起點，就從發現日治時期遺留下來的機關車庫維修車道開始。
他強調，鐵路遺構原地保留是必然的，現在只是考慮全部保留或局部保留的可行性，將涉及到變更工程的規劃設計及技術性問題，市府將儘速召開文資審議會議，針對遺構的保存及維護，以及未來如何配合鐵路高架化的工程，做到兩者最好的平衡。
除希望遺構保存越多越好，另一方面也要考量到鐵路高架化之後，遺構所在位置是否會影響月台進出動線，如何克服工程技術的困難，期望盡可能呈現車站「三代同堂」的景象。
林佳龍並指出，將由副市長林陵三成立專案小組，結合文史專家及地方民意代表，討論如何保存、維護、再利用舊火車站第一代的遺構，同時也與鐵路改建工程局協調有關工程與技術調整，以及可能面對的挑戰。
他說，在台中鐵路高架化的同時，發現台中火車站第一代的歷史遺構，市府將以無比興奮的心情做好文資保存工作，也會讓「三代同堂」的景象盡快呈現在市民眼前。
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