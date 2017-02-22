多家國道客運業者3/1起調漲票價

圖為葛瑪蘭客運。（資料照）

2017-02-22 13:10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕一例一休上路後一直喊漲的國道客運，過年前交通部一直要求延後至年後，過完年又希望228連假過後再調整票價；現在多家客運業者三月都要齊漲。目前至少有8家業者已完成票價調整報備動作。統聯客運、日統客運、亞聯客運和基隆客運都宣布3月1日起調整票價，葛瑪蘭客運3月4日起調漲票價。

年後最後公告調整的統聯客運，根據統聯客運新版的價格表，調漲幅度最大的是台北－台南的促銷時段，從原價220元漲至370元，漲幅達68％；漲最少的是台中－高雄的原價時段，310元漲到330元，漲幅6％。

葛瑪蘭客運3月4日起票價預計調漲5％。台北－礁溪將從104元調漲至110元、台北－宜蘭從129元漲至137元，台北－羅東從135元漲至141元。首都客運台北－宜蘭國道客運路線，雖尚未公告哪天調整，但也將預計於3月初會實施，台北到礁溪全票從90元漲至92元，台北－宜蘭、羅東全票從120元漲至128元。

日統客運7000、7001、7002、7005等4條國道客運路線，台北－中正大學從380元漲至420元，漲幅約10.5％，台北－梅山、台北－四湖、台北－北港等全票從390元調漲至420元，漲幅7.7％。亞聯客運3月1日起台北－龍潭從100元漲至110元；基隆客運將有2條國道客運路線將調漲。