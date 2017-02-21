賞櫻團出事後 車安中心說話了‧‧‧

車輛中心進行大客車傾斜穩定度檢測。（記者劉曉欣攝）

2017-02-21 20:33

〔記者劉曉欣／彰化報導〕蝶戀花旅行社賞櫻團造成重大事故後，國人對於遊覽車的安全憂心忡忡，車輛安全審驗中心執行長周維果今天強調，事故車與現行新車出廠，有法規的落差，新車比較不容易翻，即便翻的話，結構強度也有適度的保護。

車輛安全審驗中心（以下簡稱車安中心）執行長周維果表示，台灣車輛在民國87年10月26日起推動車輛形式安全審驗制度，這部事故車出廠的當時並沒有形式認證，確實車體結構確實有比符合現行法規來相對脆弱，這次車禍的速度有一定程度，對車體結構的破壞更大。

周維果強調，全世界安全法規只是基本要求，台灣的法令跟國際接軌，只是要符合現行台灣法規的話，實際翻的話，跟國外的保護是一致，車齡不是重點，重點是施工品質，也請大家不再叫底盤組裝車體的遊覽車是「拼裝車」。

車安中心副處長吳湘平也強調，有遊覽車行的老闆跟他提到，如果好好開，就算是車身是紙糊的，也不會有事；如果不好好開，可能是打瞌睡或是不注意，就算是裝甲車也會解體，解體就會有嚴重傷亡，駕駛員以很快的速度，就算是符合大客車結構法規，也會有很大的傷亡。

周維果表示，車道偏離輔助警示系統與緊急煞車輔助系統，將從108年元旦起實施，一旦發現駕駛因為打瞌睡偏離車道，或是沒有保持安全車距，都會有予以警示。

交通部專委李昭賢指出，車輛安全審議相關法規是87年之後陸續導入，出事的老車是在87年之前，老車也不代表不完全符合現行法規，對於老車的管理，除了定檢以外，正在研擬增加檢驗機制；同時透過市場面發揮市場機制，以取得平衡點。

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