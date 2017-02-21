賞櫻團出事後 車安中心說話了‧‧‧
2017-02-21 20:33
車輛中心進行大客車傾斜穩定度檢測。（記者劉曉欣攝）
〔記者劉曉欣／彰化報導〕蝶戀花旅行社賞櫻團造成重大事故後，國人對於遊覽車的安全憂心忡忡，車輛安全審驗中心執行長周維果今天強調，事故車與現行新車出廠，有法規的落差，新車比較不容易翻，即便翻的話，結構強度也有適度的保護。
車輛安全審驗中心（以下簡稱車安中心）執行長周維果表示，台灣車輛在民國87年10月26日起推動車輛形式安全審驗制度，這部事故車出廠的當時並沒有形式認證，確實車體結構確實有比符合現行法規來相對脆弱，這次車禍的速度有一定程度，對車體結構的破壞更大。
周維果強調，全世界安全法規只是基本要求，台灣的法令跟國際接軌，只是要符合現行台灣法規的話，實際翻的話，跟國外的保護是一致，車齡不是重點，重點是施工品質，也請大家不再叫底盤組裝車體的遊覽車是「拼裝車」。
車安中心副處長吳湘平也強調，有遊覽車行的老闆跟他提到，如果好好開，就算是車身是紙糊的，也不會有事；如果不好好開，可能是打瞌睡或是不注意，就算是裝甲車也會解體，解體就會有嚴重傷亡，駕駛員以很快的速度，就算是符合大客車結構法規，也會有很大的傷亡。
周維果表示，車道偏離輔助警示系統與緊急煞車輔助系統，將從108年元旦起實施，一旦發現駕駛因為打瞌睡偏離車道，或是沒有保持安全車距，都會有予以警示。
交通部專委李昭賢指出，車輛安全審議相關法規是87年之後陸續導入，出事的老車是在87年之前，老車也不代表不完全符合現行法規，對於老車的管理，除了定檢以外，正在研擬增加檢驗機制；同時透過市場面發揮市場機制，以取得平衡點。
相關影音
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 郵差心酸蹲馬路旁吃飯 讓2萬網友好心疼
- 血汗餐廳！實習生離職 竟遭求償59萬元
- 睡眠充足才會瘦！專家：出現3種情況代表你睡覺品質很不好！
- 高市府放寬托兒措施設施補助 歡迎業者申請
- 探山洞、做披薩 高雄重建區文化休閒鮮體驗
網友回應
熱門新聞
- 印度當紅女星遭挾持2小時 被輪姦拍裸照
- 「葛葛饒命..」 隔壁傳來淒慘叫床聲 網友：她快死了
- NBA》為何不執教？「戰神」艾佛森神回應
- 最高院法官位階 擬提升為特任官
- 周比蒼曝光15萬元借據 大姐譏：不可能，他很小氣
- 中國H7N9變種抗藥 恐無藥醫
- 俄羅斯駐聯合國大使 生日前一天突然去世
- 台日職對抗賽 場外較「靚」
- 冬山鄉圖露半球漫畫 被疑學童不宜
- 越來越難騙！車手被匯1元惡整 帳戶凍結還判刑
- 不用恭喜我！舒淇自揭「懷孕真相」
- NFL》闖進別人家露GG 這名球員毀了
- 鐵路高架沿線地下道 107年陸續填平
- 台灣首度 單場音樂會獻全本普羅高菲夫
- 花蝴蝶認愛小13歲舞者 攜兒帶女出遊
- 世界先進擬配發現金股利3元
- 韓瑜疑表妹爆料緋聞 助理為她理論遭起訴
- 不信女兒會殺金正男 越南女嫌父：她連老鼠都怕！
- 《中英對照讀新聞》Pakistani court bans Valentine’s day 巴基斯坦法院禁止情人節
- 美國離奇車禍 父子迎頭對撞雙雙殞命
- CBA》爆打林志傑遭禁賽 翟曉川心有不甘
- 法操》被警方沒收的藍寶堅尼，為什麼只能銷毀呢？
- 范冰冰發燒面容憔悴 網友驚呼：生病都很美
- 高鐵車廂大行李放置區不足 旅客怨
- 景氣走揚 長榮集團今年營收上看3000億
- 情侶鬧分手醋男欲討交往費 警界網紅出面化解
- （嘉義）禽流感怕怕 業者籲落實設防護網
- 生醫園區滿租 將建第2大樓
- 葉匡時自爆遭外交部刪除言論 實為誤會一場
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Assets committee to probe CYC-KMT ties
- 曹佑寧雙重人格 閉關3個月模擬
- 遭轟拜金當小三 關之琳：難道不能是他貪我名氣？
- 大樂透、今彩539 開獎囉！
- 省小錢月賺34萬？ 周比蒼遭爆刪減乘客保費
- NBA》灰狼尋求控衛 找尼克討希總愛將羅斯
- 法撲殺60萬隻鴨禽 農業部長：不排除全面撲殺
- 海豚灣童星組幫派 不起訴
- 小米新品登台 英華達鴻海毅嘉受惠
- 手機嗆情敵「妳離開他，我才救他」 邱女遺棄罪重判
- 大聯大子公司友尚 擬4月起分割移轉德儀產品線給世平
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：賞櫻團出事後 車安中心說話了‧‧‧
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分