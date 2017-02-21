屏市國民運動中心泳池烤箱發霉？業者：是結晶鹽

木頭上的物質是發霉或結晶鹽？看起來讓人不舒服。（記者葉永騫翻攝）

2017-02-21 19:44

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市國民運動中心游泳池被民眾反映烤箱室有發霉情況、木頭座椅也壞掉，國運中心廠商副理康莉媛解釋說，消費者是將木頭的結晶鹽誤認為發霉，至於木椅壞了將盡快修復。

屏東市國民運動中心游泳池烤箱及能量屋，有消費者反映木質椅子壞掉沒有修理，烤箱木頭疑出現發霉情況，讓人看了很不舒服，批評相關單位疏於管理及監督。

國民運動中心營運廠商副理康莉媛說明，烤箱的溫度相當高，霉菌是無法生長的，木頭上的東西應該是結晶鹽，消費者應該是把結晶鹽誤認是發霉，至於木椅在上星期壞掉的部分，已經通知廠商進行維修，很快就會修復。

屏東市公所表示，國民運動中心是外包交由營運公司長期經營，民眾如果發現有疏失反映給市公所，將會要求廠商改善，近日將針對這些部分進行督導處理。