採駕駛替換新增成本 消保官：業者不得對消費者加價
2017-02-21 13:03
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕觀光局與相關單位重新檢視旅遊業產品後，針對早出晚歸、行程時間較長的產品，會要求業者採駕駛替換機制、多元交通運具才能繼續行程，行政院消保處簡任消保官王德明表示，若業者因改善而增加成本，基本上是不能夠對消費者加價；即便符合「情事變更原則」要重新與消費者簽約，消費者也可拒絕並全額退費。
雖然這次政府要求有疑慮的產品下架，在國內遊定型化旅遊契約規定中可能會是不可歸咎雙方當事人事由，觀光局副局長張錫聰表示，但這都有些爭議，也可說是業者原本就沒有提供夠安全的產品給消費者，才會因此被要求須做更改，因此，若有糾紛都需要個案去認定。
王德明表示，沒有安全的定型化契約等於白簽，事後造成危險付出的代價更高，若業者已經銷售的產品被主管機關認定有潛在風險要下架，不就代表產品本身是不安全；而讓旅行不存在危險性，是業者成本就應負擔。建議業者應按照合約，即便要安排替代駕駛使得成本增加，也要讓消費者安全出團。
給業者自行調整，如果不調整就會公告請業者下架，有違反消費者保護法或旅行業管理規則，公告下架後還持續銷售，就可依觀光發展條例處1萬至5萬元罰鍰，
國內遊定型化旅遊契約規定，不可歸咎雙方當事人事由，但這都有些爭議，需要個案去認定，
沒有安全定型化契約等於白簽，事後造成危險付出的代價更高，被認定有潛在風險，本身是要下架產品，本身是有危險性，讓危險性不存在事成本應負擔的內容，被主管機關認定不安全，
品保協會：近日內會通知所有業者，依據新的一日遊規範及參考價格，重新包裝一日遊行程；根據相關規定對社會大眾宣導。
消費者貪便宜情況國內相當多，合理行程就拜託旅行社妥當安排，
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