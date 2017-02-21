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加強防禽流感 延長管制花蓮活禽到台東

2017-02-21  09:52

［記者張存薇／台東報導］禽流感疫情未歇，農委會已公告全國禁運活禽至24日止，台東縣政府農業處今天再公告，禁止花蓮活禽及運禽車進入台東延長至28日晚間12時。

因宜、花及西部縣市陸續爆發禽流感疫情，農委會已公告17至24日除白肉雞、1日齡雛禽外，全國禁止移動及宰殺活禽。

台東縣動物防疫所指出，花蓮縣雖只1場爆發禽流感，案例場3公里範圍內禽場已檢驗完畢，但3到5公里內檢驗報告還未出爐，此外，花蓮運禽車會經過台東到屏東載雞，仍具高感染風險，原本第一波公告是7日起至今天禁止花蓮活禽及運禽車進入台東，再度延長管制至28日晚間12時。。

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  • 目前雞隻仍管制宰殺及移動。（記者張存薇攝）

    目前雞隻仍管制宰殺及移動。（記者張存薇攝）

  • 台東縣府公告延長管制花蓮活禽、運禽車進入台東。（記者張存薇攝）

    台東縣府公告延長管制花蓮活禽、運禽車進入台東。（記者張存薇攝）

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