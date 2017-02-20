飼主調查：養貓感情較不專一、養狗較易被告白

有些養貓飼主很捨得給貓咪買玩具和零食，自己卻捨不得用新東西。（美聯社）

2017-02-20 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕狗狗和貓咪是現代人最常選擇養的寵物，不只兩種動物大不相同，養狗人和養貓者有時也很不一樣。日本網站就將飼主分成「狗派」和「貓派」進行調查，結果有許多有趣發現。

綜合報導指出，日本網站「NEO Marketing」對狗派和貓派的飼主進行調查，結果發現相較下，貓派的人比狗派者更喜歡肢體接觸，但狗派的人卻更容易被告白。而養貓者比養狗者不專情，貓派男感情不專一度高達27.8%、狗派男卻只有20.6%，貓派女不專一度是12.9%、狗派女則是9.6%。

調查也發現，狗狗派的男生年收入比貓咪派的男生高，然而貓咪派女生的年薪卻比狗狗派女生高。而貓派的女生儲蓄比其他人較少，有些人很捨得給貓咪買玩具、零食，自己卻捨不得用新的東西。