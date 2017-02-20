漲價後那提比日本還貴挨轟 星巴克：原物料上漲

台灣星巴克將對29款品項調漲價格，有網友發現，漲價後比日本星巴克還貴。（美聯社）

2017-02-20 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕星巴克將對29款品項調漲價格，平均漲幅約8%，一般人最常點的每日精選咖啡漲10元、那堤系列調漲15元，不少網友紛紛批評「漲太兇」，也有人發現台灣星巴克那提漲價後，竟比日本星巴克賣的還貴，對於漲價原因，星巴克表示，是因為原物料成本調漲，和一例一休沒太大關係。

《蘋果日報》報導，星巴克22日將調漲29款品項的售價，包含：8款星冰樂將調漲5元至20元、現煮義式含乳咖啡系列與含乳茶飲料（經典巧克力）調漲15元、現煮義式咖啡與每日精選調漲10元。

調漲消息一出，有網友就發現，台灣星巴克賣的比日本星巴克貴，經查台灣星巴克官網，那堤系列目前售價分別是：小杯95元、中杯105元、大杯120元、特大杯135元，調漲後將變成小杯110元、中杯120元、大杯135元、特大杯150元。

而日本星巴克那堤小杯330日圓（含稅356日圓）、中杯370日圓（400日圓）、大杯410日圓（443日圓）、特大杯450日圓（486日圓），以0.2749匯率換算，售價分別約為新台幣98、110、121和134元。

星巴克表示，上次調整售價是2011年10月的事，這次是因原物料成本上漲，為了整體營運成本考量才調漲，和一例一休沒有太大關係。