空品差就躲室內？ 專家：居家也要注意

2017-02-20 19:11

〔記者劉濱銓／南投報導〕受東北季風南下與本地空污影響，中南部地區空氣品質指標呈現橘色提醒，不少民眾出門都會戴口罩，或是乾脆在家躲空污，惟室外的污染物也可能影響室內空氣品質，專家就建議除用空氣清淨機外，還可從源頭改善裝潢材料，或是勤洗冷氣濾網，都可改善室內空氣品質。

昨天串聯台中、高雄的反空污大遊行，引發社會對空污議題的重視，南投醫院表示，敏感族群或是有氣喘等慢性呼吸道疾病患者，在空污嚴重時應減少出門次數，外出也應配戴口罩，才能免於呼吸道遭受侵害。

院內環保專員劉婉甄則說，現代人每天約有8成時間都處於室內環境中，室內空氣品質的好壞，對人體健康及工作效率都有影響，因此加強室內空氣品質的維護，以及減少污染來源都同樣重要。

她建議可用空氣清淨機改善室內空氣，並提醒有室內裝修需求的民眾，裝潢材料應選擇不含甲醛成分，並勤清理冷氣濾網，廚房在烹煮食物時務必開啟抽油煙機，才能將室內空氣中的有害物質降至最低。

院長洪弘昌則說，民眾可養成隨手查詢空氣品質指標（AQI）即時監測資料的習慣，當空氣品質不佳時減少戶外活動，若要外出應配戴口罩，體質敏感以及免疫力較差的病患應注意健康維護，若感到咳嗽、氣喘等呼吸道症狀加劇時，需盡速尋求專業醫師的協助。