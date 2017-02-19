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全台76監測站PM2.5濃度 高屏包辦了前3名

環保署統計，去年自動監測站測得的PM2.5濃度，高屏地區包辦了前3名，左營以30.1微克/立方公尺排名第1。圖為去年11月20日的高雄市景。（資料照，記者張忠義攝）

2017-02-19  21:58

〔即時新聞／綜合報導〕環保團體今（19）日在高雄、台中同步舉行「219反空汙大遊行」，呼籲中央落實空污治理。根據環保署統計，去年自動監測站測得的PM2.5平均濃度，高屏地區就包辦了前3名，左營以30.1微克/立方公尺排名第1。

《中央社》報導，環保署統計，去年全台76個空氣品質監測站資料，就PM2.5平均濃度來看，高屏地區的左營、潮州和前金就囊括了前3名。

其中，左營以30.1微克/立方公尺排行第1名，第2名的潮州則是29微克/立方公尺，前金則以28.7微克/立方公尺名列第3名。

此3監測站PM2.5濃度超過35微克/立方公尺的天數，左營以134天居首，潮州為114天，前金是113天。

根據環保署空氣品質監測網指出，當細懸浮微粒濃度（PM2.5）達36微克/立方公尺起，敏感性族群需開始注意戶外活動及身體情況。

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  • 遊行訴求政院南遷共體時艱，希望官員搬來高雄呼吸看看。（記者王榮祥攝）

    遊行訴求政院南遷共體時艱，希望官員搬來高雄呼吸看看。（記者王榮祥攝）

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