高屏空污不良紅 環保署：將加強陳情稽巡

今日東北季風減弱，受高壓迴流東南風影響，中部、雲嘉南、高屏地區，仍受擴散條件不佳影響，上午9點高屏及台南善化地區，空氣品質指數（AQI）已達不良紅等級，所有族群不健康，宜減少在戶外活動（記者陳炳宏翻攝）

2017-02-19 10:17

〔記者陳炳宏／台北報導〕環保署表示，今日東北季風減弱，受高壓迴流東南風影響，中部、雲嘉南、高屏地區，仍受擴散條件不佳影響，上午9點高屏及台南善化地區，空氣品質指數（AQI）已達不良紅等級，對所有族群不健康，宜減少在戶外活動；提醒金門、林口、中部及雲嘉南地區，空氣品質AQI已達警戒橘，對敏感族群不健康。

環保署表示，近日空氣品質不良，環保機關自2月16日起即啟動預警管制， 2月16日至18日期間，地方政府執行空氣污染陳情稽巡查案件297件，告發11件；另外，執行營建工程專案稽查618件、其他粒狀物逸散源42件，查獲缺失者63件，違規告發者5件。

環保署表示，固定污染源稽巡查主要缺失是露天燃燒、餐飲油煙未有效收集、未依許可內容進行操作等；營建工程主要缺失集中在圍籬缺漏、出入口及車行路徑髒污等項目；固定污染源逸散性粒狀污染物缺失主要集中於堆置區防制比率不足及車行路徑髒污等；移動污染源管制則執行柴油車稽查5,597輛，檢驗918輛，檢測不合格40輛，均已告發處分，並限期改善。

目前配合秋冬降載且有具體減量作為之工廠有67家，其中使用低污染性燃料4家、配合降載41家、增設防制設備或提高防制設備效率7家、歲修5家、於空品不良時停爐4間及加強洗掃街6家；另台中電廠及興達電廠已於2月16日11時至14時啟動降載機制，各降載730MW及610MW，台中電廠2月18日亦於1~6時及12~17時啟動降載機制，包含歲修機組總共降載640MW，興達電廠包含歲修機組總共降載580MW，環保署並協調台中電廠與興達電廠於2月19日持續維持降載額度。

環保署表示，空氣污染來源眾多，管制層面廣泛，將持續加強稽查落實現有各項法規管制，因應秋冬空氣品質不良季節也進一步啟動協調污染源降載減少空氣染物管制措施，也請民眾多搭乘大眾運輸工具、加速汰換高污染的二行程機車、一、二期柴油車、騎車或開車停等時也請熄火、避免露天燃燒廢棄物或其他物質，一起努力減少污染，才能改善空氣品質。

今日東北季風減弱，受高壓迴流東南風影響，高屏地區，仍受擴散條件不佳影響，空氣品質指數（AQI）已達不良紅等級，所有族群不健康，宜減少在戶外活動。（記者陳炳宏翻攝）

今日東北季風減弱，受高壓迴流東南風影響，高屏地區，空氣品質指數（AQI）已達不良紅等級，所有族群不健康。（記者陳炳宏翻攝）