反空污遊行 數千人走上街頭「爭一口氣」
〔記者蘇孟娟／台中報導〕「反空污、要健康」、「反空污、找藍天」。數千民眾下午集結台中市市民廣場並遊行，以具體行動「爭一口氣」；前行政院長李遠哲出國前特地趕到反空污台中會場力挺，李遠哲籲政府要以成為亞洲甚至世界防制暖化及空污的典範自期，大家要有決心改變，台灣不能一直擴充拚經濟，拚經濟建設的同時也是破壞，假如持續耗費能量，等於就是走上無法回頭的路。
台灣健康空氣行動聯盟等團體，下午在台中市民廣場發起反空污抗暖化要健康大遊行，集結數千民眾參與「衝破霧霾」遊行。
包括雲林縣長李進勇、嘉義市長凃醒哲均親自到場共襄盛舉；遊行總召葉光芃指出，明明是一個台灣，卻是兩個天空，希望從2月19日起，台灣成為一個團結的台灣、永續的台灣，他並呼籲民眾一定要站出來「爭一口氣」。
李遠哲指出，大家看了這兩天中南部空品惡劣，一定要有決心改變空污情況，因為眼下包括空污及暖化問題已是影響下一代在地球存活的事，強調台灣不能一直擴充拚經濟，拚經濟建設的同時也是破壞，假如持續耗費能量，等於就是走上無法回頭的路。
李遠哲期許政府以成為亞洲甚至世界防制暖化及空污的典範，民眾一起站出來，讓大家一起好好為反空污、暖化努力。
雲林縣長李進勇忙碌台灣燈會之餘也趕到台中反空污現場，強調他也是人，他也要反空污、要藍天，身為行政首長，他比大家有更大責任去防制空污，盼給民眾好的環境，未來他會為捍衛雲林的空品努力。
嘉義市長凃醒哲則強調，自己身為醫生、市長責無旁貸，這幾天空品最差，這兩年來嘉義市已做不少事情，「可讓市民多活100多天」，但空氣還是很髒，連嘉義市不是工業區，空品卻還曾是最後1名，主要是外縣市吹來或從中國吹來，大家要起來要求中央政府對空污進行最嚴厲防治；更盼中央借力使力，一起帶頭打造有好空氣、健康的社會。
一名小學五年級學童發表希望爭取健康呼吸的宣言後出發，遊行隊伍穿越象徵「霧霾」的條狀布幕大門後出發，包括醫界也首度組隊走上街頭爭取空氣品質的保障。
遊行隊伍中有不少家長推著娃娃車共襄盛舉，有家長說，小孩的呼吸保障不能只靠「空氣清新器」，要為下一代的基本呼吸權站出來。
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