回應反空污遊行 高市府：維護空品不鬆懈

2017-02-19 22:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕環保團體今舉行反空污大遊行，市府環保局表示自105年秋、冬季節積極協調台電公司配合實施26次降載，初步估計減排細懸浮微粒8.98公噸、氮氧化物170.19公噸與硫氧化物172.09公噸，二氧化碳減量達27.4萬公噸；而高雄市轄內燃煤鍋爐除需依「最佳可行控制技術」進行設置外，目前環保局增訂「高雄市燃燒設備空氣污染物排放標準」，減少燃燒設備污染排放。

市府環保局為提升高雄市空氣品質，積極推動全面性管制工作，其中「總量管制」就是將污染物的排放總量限制在一定量以下，主要管制策略是既存工廠需要進行實質削減，削減超過一定量5%以上的部份，才得透過抵換或交易的方式售予新設工廠，新設工廠才能取得操作許可證進而營運；制度是以限制、削減為設計原理，不會有所謂「越減越肥」的情形。

環保局指出，在改善空氣品質上，採取固污及移污並重的作為，例如公告高雄港區為低污染運具示範運行區限制高污染車輛進出；105年淘汰二行程機車8.1萬輛，數量全國第一，至106年預定8.8萬輛。

環保局表示，105年洗掃街總長度倍增為6萬4千公里，高市119支連續自動監測煙道上網公布數據，隨時監控並加強平日稽查檢測，同時亦在工業區制高點架設CCTV，以扼止非法排放。

環保局空品惡化預警時，也派員隨時在路邊稽查駕駛人怠速熄火等。經統計105年達成懸浮微粒（PM10）1589公噸、細懸浮微粒（PM2.5）362公噸、硫氧化物（SOx）3087公噸、氮氧化物（NOx）2244公噸、揮發性有機物（VOCs）1200公噸的減量效益。

局長蔡孟裕表示，高雄市102至105年在PM2.5減量成效均名列全國前茅，倘以環保署空品測站的手動監測數據，在減量幅度更是全國第1，雖然尚未符合國家空氣品質標準，但總體而言乃是明顯改善趨勢，強調改善空污為長期工作，並非一蹴可及，對抗空污除了政府部門加強作為外，亦有賴於全體市民一起努力，才能讓高市逐步邁向清新綠意海港城市。