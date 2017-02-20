中市就服處預估，轉職潮預計三月出現。（記者蘇金鳳攝）

2017-02-20 19:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕過去過完農曆年就會出現轉職潮，中市就業服務處預估今年的轉職潮會在3月出現，而企業也將在3、4月為社會新鮮人釋出職缺，就服處將在3月與中興大學舉辦首場大型就博會，9月則首次舉辦為期4天的擴大就業嘉年華會。

至於政府推動一例一休，是否影響到徵才，就業服務處傅晶如表示，很多企業界都表示正在」靜觀其變」，中科的業者表示，雖然一例一休推動後，避免員工超時，勢必要增加人手，但還在審慎評估中。

很多不爽老闆給的薪水及年終獎金的民眾，會在農曆年後轉職，比較保守者，就會騎驢找馬，但景氣不好，工作不容易找，中市就服處統計，去年第一季申請失業給付的人便達2302人，第二季就下降到1589人。

而去年台中市一月的求職人數4千多人，但到3月就增加到6千多人，原因是每年的1、2月是過年，通常民眾年前都比較不會異動。

就業服務處長傅晶如表示，今年的轉職潮尚未出現，主因在於今年的春節是在1、2月間，而且2月又有228的4天連續假期，轉職潮會在3月才會出現。

傅晶如表示，每年的3、4月，很多企業將會為即將畢業的大學新鮮人釋出職缺，因此今年的首場大型的就業博覽會將在3月18日在中興大學舉辦。

同時，就業服務處今年也將首次舉辦擴大的就業嘉年華會，長達4天的時間，將在9月舉辦，屆時4天不但有徵才的活動，也有職訓、職場安全等。