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週一高溫26至28度 晚起東北季風增強轉涼有雨

2017-02-19  21:20

〔即時新聞／綜合報導〕明（20）日白天高溫與今日相似，約26至28度，南部、東部及外島因雲量多、降雨機率高，氣溫稍低，到了晚上，因東北季風稍增強，北部及東北部天氣轉涼、有雨，早出晚歸民眾需注意衣物增添。

中央氣象局預報，明天清晨各地稍涼，北部及東半部低溫約14至17度，花東地區約19度，白天各地高溫約26至28度，南部、東南部、東部及外島金馬澎地區受南方雲系北移影響，雲量多降雨機率高，氣溫稍低。

明晚起，因東北季風稍增強，北部、東部及金門馬祖有局部短暫雨，北部、東北部氣溫也轉涼，民眾需注意溫度變化調整衣物，其他地區則是多雲天氣。

氣象局指出，明日東南部、恆春沿海及蘭嶼、綠島有長浪發生機率；清晨西部及金馬地區有局部霧和低雲影響能見度；晚上馬祖空曠地區和鄰海有9至10級強陣風，海邊或海上活動需注意沿海風浪較大。

空氣品質方面，明雲嘉南及中部的AQI為紅色警示，對所有族群不健康，高屏為橘色提醒，對敏感族群不健康，其他地區則是普通等級。

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  • 20日晚上，因東北季風稍增強，北部及東北部天氣轉涼、有雨，早出晚歸民眾需注意衣物增添。（資料照，記者簡榮豐攝）

    20日晚上，因東北季風稍增強，北部及東北部天氣轉涼、有雨，早出晚歸民眾需注意衣物增添。（資料照，記者簡榮豐攝）

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