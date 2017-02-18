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外籍移工藝術家倡環保 「掃把」穿上身街頭走秀

廢棄物時尚服裝中，也包括廢棄的掃把。（記者楊綿傑攝）

2017-02-18  18:40

〔記者楊綿傑／台北報導〕被人丟棄的香菸盒、沒中獎的樂透彩券也能變時尚服裝！為喚起台灣民眾關注環境議題，從「外勞」變成街頭沙畫家的馬力歐，今於西門町舉辦「街頭廢棄物變時尚服裝」走秀活動，透過省思糧食浪費、環境保護、動物保護、健康、科技省思、跨國移工夢想等面項，回饋台灣。活動除時尚走秀外，馬力歐也露一手其最擅長的沙畫，吸引民眾圍觀。

熱鬧的西門町人來人往，6男6女共12位模特兒，分別是來自於新竹、台南、高雄等地的外籍勞工，他們身著由廢棄掃把、沒中獎的樂透彩券、廢棄的香菸盒及薯條盒等生活垃圾打造成的時尚服裝，透過走秀宣導理念。

馬力歐說，這些服裝整整花了他2天的時間完成，在過去7年在台灣的日子裡，他看到許多社會上的問題，包括大量廢棄物、流浪動物、二手菸氾濫、剩食問題嚴重，以及3C產品依存度高等問題，雖然他只是個外籍勞工，但台灣是他發光發熱的地方，希望能藉此有所回饋。

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  • 外籍勞工模特兒身著沒中獎彩券拼湊成的服裝。（記者楊綿傑攝）

    外籍勞工模特兒身著沒中獎彩券拼湊成的服裝。（記者楊綿傑攝）

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