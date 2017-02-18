| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
加油再等等！ 台塑下週汽、柴油調降0.1元
 首頁 > 生活

雲林燈會 這裡停車1次2500元?

2017-02-18  16:57

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕台灣燈會最後兩天，勢必再度湧現百萬人潮及車潮，不過開車前往燈區賞燈的民眾注意，不仔細看清楚停車場出入口，未必是免費停車，一次停車可能就要讓荷包損失2500元，付的則是拖吊費。

2017台灣燈會為解決交通阻塞問題，提供多達2萬6000個停車位，包括虎尾主燈區2萬1050席以及北港燈區4800席，其中虎尾燈區P1停車場，幾天來有多位駕駛人小轎車底盤被卡住以致動彈不得，最後得等到車潮散去後再請吊車拖吊，費用則是2500元。

民眾投訴，前天晚上有1輛藍色小轎車欲駛入停車場，還沒到達出入口就直接轉進停車場，由於坡度太大而卡住底盤，停車雖然免費，但荷包失血2500元，主辦單位趕緊在該處斜坡放置三角錐，但昨天又有1輛紅色轎車掉入陷阱。

民眾反應，停車場太暗且指示標誌又不清楚，看到一大片的空地，誤以為隨處都可進入，沒想到車子底盤卡住，不僅沒看到美麗的花燈，荷包還大失血。

廣告
  • 台灣燈會停車場一律免費，但有車輛卡在斜坡，只能花2500元拖吊。（民眾提供）

    台灣燈會停車場一律免費，但有車輛卡在斜坡，只能花2500元拖吊。（民眾提供）

  • 台灣燈會緊急放上三角錐，但入夜後太暗，還是有駕駛人不小心誤闖。（民眾提供）

    台灣燈會緊急放上三角錐，但入夜後太暗，還是有駕駛人不小心誤闖。（民眾提供）

  • 即使擺了三角錐，還是有駕駛人中招。（民眾提供）

    即使擺了三角錐，還是有駕駛人中招。（民眾提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 2017台灣燈會 停車 台灣燈會 雲林台灣燈會
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：雲林燈會 這裡停車1次2500元?


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.