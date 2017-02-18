雲林燈會 這裡停車1次2500元?

2017-02-18 16:57

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕台灣燈會最後兩天，勢必再度湧現百萬人潮及車潮，不過開車前往燈區賞燈的民眾注意，不仔細看清楚停車場出入口，未必是免費停車，一次停車可能就要讓荷包損失2500元，付的則是拖吊費。

2017台灣燈會為解決交通阻塞問題，提供多達2萬6000個停車位，包括虎尾主燈區2萬1050席以及北港燈區4800席，其中虎尾燈區P1停車場，幾天來有多位駕駛人小轎車底盤被卡住以致動彈不得，最後得等到車潮散去後再請吊車拖吊，費用則是2500元。

民眾投訴，前天晚上有1輛藍色小轎車欲駛入停車場，還沒到達出入口就直接轉進停車場，由於坡度太大而卡住底盤，停車雖然免費，但荷包失血2500元，主辦單位趕緊在該處斜坡放置三角錐，但昨天又有1輛紅色轎車掉入陷阱。

民眾反應，停車場太暗且指示標誌又不清楚，看到一大片的空地，誤以為隨處都可進入，沒想到車子底盤卡住，不僅沒看到美麗的花燈，荷包還大失血。