自然農法連有機肥也不用 後壁新東國小師生種稻樂
2017-02-18 13:47
〔記者楊金城／台南報導〕特別的種稻課程，台南「穀倉」後壁區的新東國小推動種稻校本課程，上、下午由校長林秋美、老師李榮宗帶領全校學生下田春耕，種下代表台南品牌的台南16號台灣越光米，並且以益生菌液肥的自然農法栽培，完全不用有機肥、農藥。
小學生打赤腳跟著師長踩在水田裡種稻，全身沾濕、被泥土弄髒也很高興，學生黃芊庭、陳信勳說，從種稻中，學習生態和稻米產業共榮共存的觀念，是個快樂的種稻課程。
李榮宗說，學生自己動手從土著菌（微生菌）培育用來種稻的益生菌，再加入生廚餘製成液肥來施肥、人工除草，以自然農法種稻，完全不用藥，連有機肥也不用，跟一般慣行農法種稻可說截然不同，學生從種稻實作中了解，不用農藥、化肥、有機肥，一樣可以種出品質好的稻米，而且稻田裡的生態相當豐富，吸引鳥類、蝴蝶、青蛙、蜻蜓來棲息，印證稻米產業也可以和生態共存共榮，讓土地永續經營。
林秋美說，種稻課程很有意義，自然農法栽種出好米的利潤，是一般慣行農法栽種稻米的3倍，小面積栽種就可以養活家人，未來學生出外也好，對食安有觀念，也可留在農村傳承自然農法種好米的觀念，形成生活、生產、生態的「三生」產業。
新東國小的實驗稻田除種下台南16號，也讓學生實驗試種彩繪稻、黑米、香米、越光米，都要作成學習紀錄。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 官司敗訴得拆校還地 彰化大成國小恐「滅校」
- 北台灣今氣溫下降！ 下週三前天氣暖、涼交替
- 明年台灣燈會「抵嘉」 張花冠：將認真努力準備
- 遲到罰款變善款 補習班充滿正能量
- 核廢料倒台海? 原能會：無法排除可能性
網友回應
熱門新聞
- 被影后問「有做愛嗎」林明禎嬌羞點頭默認
- 真的「能撈就撈」？ 陳庚金退休後領走千萬
- 隨機擄女學生性侵狼 打悲情牌盼交保被駁回
- 咻比嘟嘩再合體 挺小馬直播秀
- 小三金敏喜蜜摟洪尚秀 新片回應不倫戀
- 已勁揚近５％ 台幣升幅將超越韓元
- 靠行遭拖累 車主人人自危
- 模擬總統撤離 黑鷹首降國防部
- 離婚拖了2年 嘉納終於鐵了心要切了小班！
- 第八洲發現！ 沉睡紐西蘭海底
- 機場亂丟垃圾挨轟 中媒神解：不能只怪中國遊客
- 一例一休+景氣前景不明 花旗聯合勸募金額減1成
- 霍特帥駕超跑 撞爛名車不心疼
- 高市鬧區施工 父子自5樓墜地雙亡
- 《觀察筆記》原形畢露
- 星二代被控借錢不還 曾說「不是要送我的嗎？」
- 樹林》保安市民活動中心 升級藝廊
- 「做嬤，就要帶孫…」少女險染毒 嬤隔代教養好無力
- NBA》就是不想談KD 魏少雞同鴨講：時裝周好棒
- 巴國清真寺遭恐攻 當局擊殺39名武裝份子
- 金正男女嫌行凶前行徑曝光！ 前晚飯店剪髮如特務
- 被川普酸「美人」 英媒記者驚呼：太誇張！
- 名下無財產？ 周比蒼：已全數被假扣押
- 裘莉愛上小丑 傑瑞李透趁虛送暖
- SBL》墊底台銀勝璞園 季後賽留生機
- 18年來3關鍵人物 促成小小郭「美」事
- 2/18重要財經新聞一覽
- 回歸螢幕首談巴黎搶案與肯伊健康問題 豐臀金大淚崩
- 記不得兒子... 失智母卻沒忘記對他的愛
- 網通廠進軍MWC 搶寬頻商機
- 「追日計畫」 市庫可年進帳300萬
- 陳庚金「能撈就撈」言論 郝龍斌：民進黨操作
- 自由廣場》司改 個案不是禁忌
- 遊客拉拍照 幾米公園女主角臂裂
- 曾子余舊屋犯煞 新家犯小人
- 精油舒壓 居家按摩保養
- 〈天使圓舞曲〉偏鄉醫師
- 高市疏浚致污染 屏禁砂石車借道
- 要軍公教能撈就撈 柱柱姐：確實不宜
- 烘爐地祈福行變調！ 男帶狗搭接駁車被揍昏迷
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：自然農法連有機肥也不用 後壁新東國小師生種稻樂
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分