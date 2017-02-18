自然農法連有機肥也不用 後壁新東國小師生種稻樂

2017-02-18 13:47

〔記者楊金城／台南報導〕特別的種稻課程，台南「穀倉」後壁區的新東國小推動種稻校本課程，上、下午由校長林秋美、老師李榮宗帶領全校學生下田春耕，種下代表台南品牌的台南16號台灣越光米，並且以益生菌液肥的自然農法栽培，完全不用有機肥、農藥。

小學生打赤腳跟著師長踩在水田裡種稻，全身沾濕、被泥土弄髒也很高興，學生黃芊庭、陳信勳說，從種稻中，學習生態和稻米產業共榮共存的觀念，是個快樂的種稻課程。

李榮宗說，學生自己動手從土著菌（微生菌）培育用來種稻的益生菌，再加入生廚餘製成液肥來施肥、人工除草，以自然農法種稻，完全不用藥，連有機肥也不用，跟一般慣行農法種稻可說截然不同，學生從種稻實作中了解，不用農藥、化肥、有機肥，一樣可以種出品質好的稻米，而且稻田裡的生態相當豐富，吸引鳥類、蝴蝶、青蛙、蜻蜓來棲息，印證稻米產業也可以和生態共存共榮，讓土地永續經營。

林秋美說，種稻課程很有意義，自然農法栽種出好米的利潤，是一般慣行農法栽種稻米的3倍，小面積栽種就可以養活家人，未來學生出外也好，對食安有觀念，也可留在農村傳承自然農法種好米的觀念，形成生活、生產、生態的「三生」產業。

新東國小的實驗稻田除種下台南16號，也讓學生實驗試種彩繪稻、黑米、香米、越光米，都要作成學習紀錄。