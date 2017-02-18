12年來第1次！嘉義縣立棒球場中韓職棒春訓免費看

嘉義縣立棒球場整修完成，十二年來第一次有職棒隊伍進行比賽。（記者林宜樟攝）

2017-02-18 11:29

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣立棒球場自從2005年舉辦中華職棒總冠軍賽後，已無再舉辦職棒賽事，嘉義縣府斥資3千餘萬元整修整體設備，去年底各項工程已完工；韓國棒球隊春訓賽程從2月18日到27日，18日下午1點中華職棒中信兄弟將與韓國警察廳棒球隊進行春訓友誼賽，免費入場，歡迎球迷觀賽。

嘉義縣府綜合規劃處長李明岳說，縣立棒球場已12年沒有職棒賽事，縣立棒球場整修工程完工，縣長張花冠去年到韓國力邀棒球隊伍來台春訓，今年來台的韓國警察廳隊伍，其實是韓國職棒服警察役的選手，還是世界棒球經典賽韓國國家代表隊的靶子隊，實力堅強。

縣府教育處體育保健科長黃宏鼎說，整修工程包含球場內的草皮、土壤，另外關係到球員安全的防撞墊等也設置完成，球員休息室，室內打擊場等也進行整修；各場友誼賽開始時，棒球場入口鐵門會打開，民眾可自由到觀眾席觀賽。

縣府表示，友誼賽比賽時間為2月18日13點中信兄弟對韓國警察廳；2月19日13點韓國永東大學隊韓國警察廳；2月21日13點Lamigo桃猿對韓國警察廳；2月27日13點Lamigo桃猿對Nexen英雄。