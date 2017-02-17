台南首座民間捐贈T-Bike租賃站 嘉藥大學站落成

2017-02-17 15:58

［記者劉婉君／台南報導］台南市首座民間捐贈的公共自行車（T-Bike）租賃站走入校園，今天下午在嘉南藥理大學落成啟用，提供32輛車嘉惠學子與社區居民。

T-Bike嘉南藥理大學站由嘉南藥理大學出資捐贈，市長賴清德致詞時表示，許多嘉藥學生使用台鐵及機車上下學，自從交通局於保安轉運站設置T-Bike站點後，嘉藥即積極推動公共自行車入校，希望能藉此提升學生搭乘大眾運輸工具的意願，減少機車的使用率，降低意外事故的發生和溫室氣體的排放。感謝校方積極配合政策推動，同時也推廣企業捐贈公共自行車站點的活動，讓台南成為一個適合低碳慢遊的觀光樂園。

嘉藥校長陳銘田表示，學校鄰近保安車站，學生1萬6千多人，教職員近660人，平日搭火車通勤者多，設站也讓通勤師生受惠。

交通局局長林炎成表示，T-Bike於去年已建置10個示範站點，106年春節前也開通了12個市區新站，今年5月底前將擴充至50座公共自行車租賃站，加上民間捐贈的嘉南藥理大學站，大大提升T-Bike的使用方便性。

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